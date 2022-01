Betty White sufrió un derrame cerebral días antes de morir

La causa de la muerte de Betty White, que falleció el pasado 31 de diciembre a los 99 años, se ha revelado tras la publicación del certificado de defunción en medios como la CNN. La legendaria actriz de Las chicas de oro murió a causa de un derrame cerebral que sufrió seis días antes de su fallecimiento, que se produjo "en paz mientras dormía en casa", según comunicó su agente a la revista People al dar la noticia del deceso.

El documento del Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles indica que la causa de la muerte de Betty White fue un accidente cerebrovascular; una pérdida en el flujo de sangre de una parte del cerebro que puede causar daño en el tejido cerebral debido a la falta de oxígeno. El certificado de defunción establece que la actriz sufrió el derrame cerebral seis días antes de su muerte.

La muerte de Beytty White ensombreció los ánimos de la industria audiovisual según entraba 2022, poniendo fin a una carrera incansable y marcada por el papel de Rose que la actriz interpretó en Las chicas de oro. Hasta ahora, White era la última superviviente del reparto original de la popular sitcom de los años ochenta, una vez habían fallecido Rue McClanahan, Estelle Getty y Bea Arthur.

El primer gran éxito de la larga carrera de White tuvo lugar en La chica de la tele, donde interpretó a Sue Ann Nivens a partir de 1970. Tras una breve experiencia presentando The Betty White Show, se unió a la célebre serie Las chicas de oro, centrada en las correrías de cuatro señoras maduras.

Aunque a partir de entonces White se especializó en la televisión (ganando varios Emmy por ello, incluyendo uno honorífico en 2013), dentro del cine pudimos verla en Hard Rain, en Historia de lo nuestro junto a Michelle Pfeiffer y Bruce Willis, en Se armó la gorda con Steve Martin y Queen Latifah, y en La proposición encabezada por Sandra Bullock y Ryan Reynolds.

Otro papel muy conocido fue el que tuvo a partir de 2010 en Póquer de reinas, paralelamente a pequeñas intervenciones en series como Aquellos maravillosos 70, Boston Legal, Me llamo Earl, Rockefeller Plaza o Community. Recientemente, en 2018, White fue la figura central del documental Betty White: First Lady of Television.

Tanta dedicación ilustra el estatus de una presencia fundamental en la televisión estadounidense, a quien se seguirá homenajeando el próximo 17 de enero, fecha en la que habría cumplido 100 años. También marcará el estreno en cines del documental Betty White: A Celebration, preparado para celebrar el centenario de la actriz, y que ahora tendrá una función elegiaca en la celebración de vida y legado.