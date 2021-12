'Berlanga Cinematic Universe': Paco Alcázar ('Silvio José') retrata a los iconos del cineasta que mejor ha retratado España

Desde los comienzos de su carrera, el dibujante e ilustrador Paco Alcázar se ha especializado en retratar jocosamente los aspectos más miserables de la humanidad, en general, y de los españoles, en particular. Algo en lo que coincide con Luis García Berlanga, el director cuyo centenario hemos celebrado en 2021. Así pues, los mundos de ambos creadores tenían que colisionar, y lo han hecho por todo lo alto.

'Berlanga Cinematic Universe' es el título informal con el que Alcázar (colaborador de CINEMANÍA y autor de tiras tan míticas como Silvio José, el buen parásito) ha bautizado a un proyecto ambicioso donde los haya: una serie de ilustraciones dedicadas a los personajes emblemáticos del cineasta valenciano. Las ilustraciones, posteadas puntualmente en su twitter, pueden comprarse en su tienda online de originales.

¡DICIEMBRE BCU!

Este mes estreno en mi tienda virtual una serie de originales (+ copia en color!) dedicados al BERLANGA CINEMATIC UNIVERSE..



Primera entrega: José Sazatornil en “La escopeta nacional”https://t.co/WBnNJUAtkX pic.twitter.com/a6CGBd0e0o — Paco Alcázar (@pacoalczr) December 1, 2021

Tras haberse convertido en el dibujante que más veces ha retratado a Nicolas Cage, Alcázar puso en marcha esta iniciativa casi por casualidad. "Tras mi último especial de Silvio José estaba con la mente más en Hollywood, pero entonces me acordé de Berlanga y la cantidad de personajes que me molan de sus películas", explica. "Lo vi clarísimo. Y es que hay mogollón: podría pasarme dos meses dibujando personajes, tanto secundarios como protagonistas, que me entusiasman".

Paco Alcázar se confiesa fan de Berlanga, así que no ha tenido problemas para elegir qué personajes pondría en papel y tinta. "La mayoría me vinieron a la cabeza rápido, en especial los de la Trilogía Nacional [La escopeta nacional, Patrimonio nacional y Nacional III], que probablemente son las películas suyas que veo más a menudo. Pero tuve que ver otras pelis que tenía menos frescas en la memoria: quería que todos los que me gustan estuvieran ahí".

Como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación y esta explicación que os debo os la voy a pagar:



Hoy Pepe Isbert en “Bienvenido Mister Marshall”https://t.co/WBnNJUAtkX pic.twitter.com/b0II0O1W1o — Paco Alcázar (@pacoalczr) December 2, 2021

De momento, este empeño le ha llevado a plasmar a iconos berlanguianos como el Nino Manfredi de El verdugo, el dúo de Alfredo Landa y José Sacristán en La vaquilla (este último, con su maquinilla de rapar cabezas bien agarrada), Pepe Isbert en Bienvenido míster Marshall o José Sazatornil, con ese manchurrón en su abrigo que lucía en La escopeta…

"Me he pasado como un mes viendo películas y dibujando full time", señala Alcázar, quien indica que la serie concluirá el 31 de diciembre. Con un evento especial entre medias, eso sí: "El 24 de diciembre será un día especial. Es Nochebuena, y ese es un día especial en la filmografía de Berlanga, así que ese día habrá dosis especial", previene.

“Ni bombas, ni pistola, no silenciador ni leches: descabello.”



Hoy José Sacristán en “La vaquilla”https://t.co/WBnNJUAtkX pic.twitter.com/Glm7UCMWsP — Paco Alcázar (@pacoalczr) December 11, 2021

¿Qué es lo que más le gusta a Paco Alcázar de los personajes de Berlanga? "Que somos nosotros", responde. El binomio del cineasta y el guionista Rafael Azcona, explica, "ha sido el que mejor ha retratado cómo somos los españoles, con nuestras cosas buenas y nuestras cosas horribles".

Tal vez esa sea el motivo por el que los originales de la colección están vendiéndose tan bien: incluso la imagen de Alfredo Mayo en Patrimonio…, con la que el autor no tenía muchas esperanzas. Para quienes no puedan permitirse uno de los originales, sin embargo, Alcázar adelanta que empezará a publicar copias de la colección. Así que tomemos conciencia y preparemos las billeteras.