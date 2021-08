Benedict Cumberbatch tendrá a Nick Cave, Olivia Colman y Taika Waititi en su biopic del artista Louis Wain

The Electrical Life of Louis Wain, el proyecto con el que Benedict Cumberbatch se quitará la capa del Doctor Strange para volver al drama, tiene ya muchas razones para mantenernos en ascuas. Razones que acaban de incrementarse sabiendo que Nick Cave, Olivia Colman y Taika Waititi ejercerán como estrellas invitadas en la cinta.

Para empezar, sabemos (vía The Playlist) que Colman será la narradora en VO de la película. El papel de Cave, como el escritor H. G. Wells (uno de los padres de la ciencia-ficción, con obras como El hombre invisible) sorprenderá a más de uno, sobre todo si está al tanto de la tremebunda carrera literaria del músico australiano. En cuanto a Waititi, interpretará al periodista neoyorquino Max Case.

The Electrical Life of Louis Wain estará basada en la carrera de este artista británico, que triunfó a comienzos del siglo XX con sus ilustraciones de gatos hasta que sucumbió a una enfermedad mental sobre cuya naturaleza aún se especula. Dirigida por Will Sharpe, la película se estrenará en EE UU el 22 de septiembre.