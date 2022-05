Benedict Cumberbatch rechazó interpretar a este villano del MCU antes de protagonizar 'Doctor Strange'

Benedict Cumberbatch llegó al exitoso MCU en 2016 con Doctor Strange, la primera aventura protagonizada por el poderoso hechicero Stephen Strange. Por aquel entonces, la saga de Kevin Feige era un triunfo en taquilla y ese mismo año los hermanos Russo se habían ganado a los fans con Capitán América: Civil War, preludio de las reuniones vengadoras que se avecinaban.

Seis años y un fatídico chasquido de Thanos (Josh Brolin) después, Cumberbatch y su héroe marvelita se han convertido en pilares fundamentales en la 'Fase 4', acompañados de Elizabeth Olsen y su Bruja Escarlata. Todos ellos y muchos otros aliados han regresado ahora a las salas con Doctor Strange en el multiverso de la locura, secuela capitaneada por Sam Raimi.

Tras haberlo visto con el mechón blanco y la capa de levitación de Strange durante varias producciones, cuesta imaginarse al actor británico en la piel de algún otro personaje de Marvel que no sea el Hechicero Supremo. Sin embargo, Cumberbatch ha desvelado ahora que, antes de dar vida a Stephen, rechazó una propuesta para dar vida a un villano del MCU.

En una entrevista para BBC Radio (vía Comic Book Movie), el intérprete ha contado que le ofrecieron el papel de Malekith, el malvado líder de los Elfos Oscuros en Thor: El mundo oscuro (2013), que finalmente fue interpretado por Christopher Eccleston. Cumberbatch se sintió "muy halagado de que me invitaran a la fiesta", ha contado, pero no aceptó la propuesta ya que acababa de interpretar a otro villano, Khan, en Star Trek: En la oscuridad (2013).

"Fui lo suficientemente atrevido como para decir: 'Prefiero esperar a algo un poco más jugoso", ha contado el actor: "No era parte de la conversación hasta que volvió a mí a través de representantes que estaban interesados". Esta segunda vez le ofrecieron un nuevo personaje, el doctor Stephen Strange, y también tuvo sus dudas.

"Leí los tebeos y pensé: 'Uff'. Porque es un poco anticuado, un poco misógino, muy arraigado en los 70", ha explicado: "Pensé: 'Es un poco antiguo. No estoy seguro de que sea un personaje genial del MCU. No lo entiendo'. Después me dije: 'No, estaría ambientado ahora. Sería un hombre de nuestro tiempo. Sí, con algunas de esas cualidades, pero como un hombre actual que tenga esas cualidades'. Porque tenía que mantener esa arrogancia".

Así, afortunadamente, Cumberbatch aceptó el papel y pronto se convirtió en un vengador indispensable en la guerra contra Thanos. Ahora, sin muchos de los héroes de cabecera de las fases anteriores y con el multiverso desatado, le toca poner algo de orden en el MCU e introducir a una nueva generación de vigilantes como América Chávez (Xochitl Gomez). Indudablemente, el actor supo ver el potencial del nuevo líder marvelita.

