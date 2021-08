El efecto Almodóvar: 'Benedetta', de Paul Verhoeven, adelanta su fecha de estreno en España

Comienzan los cambios y desplazamientos previstos en el complicado fin de semana del 8 de octubre, que, si ya estaba bien nutrido de estrenos, hace unos días tuvo que hacer hueco extra para un transatlántico como Madres paralelas, la nueva película de Pedro Almodóvar con Penélope Cruz, que mañana inaugurará el Festival de Venecia.

El retraso de Madres paralelas desde su fecha previa en septiembre estaba llamado a causar un movimiento sísmico en un fin de semana donde ya iban a competir por un tipo de público similar títulos tan potentes para la temporada cinéfila otoñal como Titane, la Palma de Oro de Julia Ducournau, o Benedetta, el drama lésbico de Paul Verhoeven, así como Las leyes de la frontera, lo nuevo de Daniel Monzón, o incluso Red Rocket, el nuevo trabajo de Sean Baker.

Benedetta ha sido la primera en mover ficha, optando por adelantarse tanto a los acontecimientos como físicamente una semana en el calendario. La distribuidora Avalon ha anunciado que el 1 de octubre es la nueva fecha de estreno de Benedetta.

Sin duda, una noticia que todos los seguidores del director de RoboCop o Desafío total recibirán con entusiasmo tras tantos años esperando el estreno de lo nuevo de Verhoeven después de Elle, que comenzó a rodarse en 2018 y, después de varios retrasos –primero por una lesión del director y después por la pandemia de covid–, acabó compitiendo este verano en el Festival de Cannes.

De qué va 'Benedetta'

La belga Virginie Effira, una de las mayores estrellas del cine francés actual que también participó en Elle como la católica devota que era vecina del personaje de Isabelle Huppert, interpreta a Benedetta Carlini, una monja del siglo XVII que vivió en la Italia de la Contrarreforma, era sacudida por fogosas visiones eróticas y mantenía relaciones sexuales con otras mujeres.

Una mística clave en la historia de la espiritualidad femenina, el lesbianismo y el erotismo. Completan el reparto Lambert Wilson, Daphne Patakia, Charlotte Rampling y Olivier Rabourdin.

Benedetta, con guion del propio Verhoeven y David Birke, parte del libro biográfico sobre Carlini titulado Immodest Acts: The Life of a Lesbian Nun in Renaissance Italy, escrito por la historiadora Judith C. Brown.

El filme se rodó en 2018 en la localidad italiana de Montepulciano, así como en localizaciones de Francia. Desde 2019 se rumoreaba la posible participación de Benedetta en Cannes, lo que primero se vio afectado por un retraso en su finalización debido a una lesión de Verhoeven y posteriormente por la pandemia de covid que impidió celebrar el certamen el año pasado.

