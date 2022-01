Ben Whishaw habla sobre interpretar al primer personaje gay en la saga de James Bond: "Algunas decisiones no fueron muy buenas"

Dentro de una saga tan heteronormativa como la de James Bond, Sin tiempo para morir ha supuesto un refrescante cambio de tono. Pero, aunque esa apertura a otras perspectivas fuera suficiente para escandalizar incluso a algún escritor cartagenero que otro, también presentó sus puntos flacos. Ben Whishaw lo ha reconocido hablando en The Guardian (vía IndieWire) de la revelación de la sexualidad de Q.

En la cinta, el público descubrió que al científico más majara del MI5 le gustan los chicos cuando este señaló que Bond y Moneypenny le estaban chafando una cena romántica con un posible novio. Y, si bien la escena resultaba graciosa, Whishaw señala que no fue especialmente memorable: "Admito sin problemas que algunos aspectos de esa decisión no fueron muy buenos", señala.

Whishaw, que hizo pública su relación con el compositor Mark Bradshaw en 2012, recuerda haber sentido cierta decepción cuando leyó el guion: "Recuerdo haber pensado: '¿Estamos haciendo esto y no lo vamos a usar para nada?", comenta, tachando la escena de "insatisfactoria". Y prosigue admitiendo que, si se hubiera tratado de una película más modesta y no una superproducción, hubiera protestado.

“Por las razones que sean, no me encaré con nadie de la película", recuerda. "Quizás en otro tipo de proyecto sí lo hubiera hecho, pero esta es una maquinaria muy grande. Medité mucho sobre si debía decir algo o no. Finalmente, no lo hice. Lo acepté de la forma en la que estaba escrita. Dije mis líneas. Y eso es lo que hay".

Eso sí: Ben Whishaw rechaza el argumento de que la escena fue "impuesta" por motivos de corrección política. "No me parece que fuera una imposición al estudio. Esa no fue mi impresión acerca de cómo salió. Creo que vino de un buen lugar", concluye.