Ben Affleck sobre el futuro del cine en salas: "Habrá unas 40 películas al año, todo franquicias, secuelas y animación"

Ben Affleck últimamente está en todas partes. No solo en la prensa del corazón por su vuelta con Jennifer Lopez, sino porque durante el último año han llegado varias de sus últimas películas a nuestras pantallas; todas menos una: Deep Water, el thriller erótico que protagonizó con, ehem, su ya ex Ana de Armas y que Disney está enterrando.

El caso es que con El último duelo aún fresca en las retinas, la última semana llegó a Amazon Prime Video el drama The Tender Bar, dirigido por George Clooney y con Affleck dando una de sus interpretaciones más aclamadas hasta la fecha como el tío del protagonista encarnado por Tye Sheridan.

Momento que ha aprovechado Entertainment Weekly para publicar una entrevista en profundidad con Ben Affleck, conducida nada menos que por su inseparable amigo y compañero de fatigas, Matt Damon. Lo más interesante del asunto es cómo el dúo se posiciona respecto al futuro de la industria cinematográfica de Hollywood y el hecho de que su último guion conjunto, El último duelo, haya sido un fracaso de taquilla en las salas de cine pero esté haciendo muy buenas cifras dentro de Disney+ y en VOD.

"Eso quiere decir que su público existe. Solo que fue muy reticente a ir al cine en medio de una pandemia", razona Damon antes de preguntar a Affleck qué opina al respecto, dado que él acaba de estrenar en streaming otra película insertable en la misma categoría de drama adulto como The Tender Bar.

"Si tuviera que apostar, diría que una película como Argo hoy en día no iría a los cines. Y no ha pasado tanto tiempo. Pero hoy sería una miniserie", contesta Affleck tras señalar cómo las plataformas de streaming están siendo el hogar de acogida de producciones con temática compleja y para adultos, citando como ejemplo las series Narcos: Mexico, Succession y Mare of Easttown, pero también películas como Roma, de Alfonso Cuarón.

"Creo que las películas para salas de cine se van a volver más caras, a diseñarse como eventos. Serán principalmente para público juvenil y, sobre todo, en plan 'Me gusta tanto el Universo Marvel que me muero por saber lo que ocurre a continuación", prosigue Affleck. "Habrá unas 40 películas al año en los cines, probablemente todo franquicias, secuelas y animación". Una predicción que no dista mucho de lo que auguraron Steven Spielberg y George Lucas en, glups, 2013.

Volviendo a El último duelo, Affleck admite que le afectó el pobre recibimiento de la película de Ridley Scott en taquilla. "He hecho malas películas que no funcionaron y ni parpadeé. Sabía por qué la gente no quería verlas: no eran buenas. Pero [con El último duelo] me gustaba lo que hicimos, así que no lo entendía", afirma. "Al ver lo bien que va en streaming me he dado cuenta de que eso era. Ahí es donde está el público".

¿Quieres recibir todos los viernes en tu correo las mejores recomendaciones de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.