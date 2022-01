Ben Affleck confirma que ‘The Flash’ será su última vez como Batman

Este año se estrenan varias películas de DC, pero The Flash se impone con facilidad (a nivel de promesas y relevancia) a Black Adam o Aquaman and the Lost Kingdom. La película de Andy Muschietti, que tan complicado tuvo salir adelante, tiene fijada su llegada a los cines para el próximo 4 de noviembre, y parte con la pretensión de imponer un poco de orden en la caótica continuidad de DC. Esto es, que el viaje en el tiempo que hace Barry Allen (Ezra Miller) para impedir la muerte de su madre y el ingreso de su padre en la cárcel debería servir como refundación de las líneas temporales del universo de DC… pero también como fiesta a la que está invitado un buen número de personajes.

Está confirmada Sasha Calle debutando como Supergirl, Michael Shannon regresando como Zod y Michael Keaton haciendo lo propio con el Batman de las películas de Tim Burton… pero este no es el único Batman con el que alternará Barry. Ben Affleck, que ha interpretado al murciélago de Gotham en Batman v Superman, Escuadrón suicida y las dos versiones de Liga de la Justicia, regresará a DC en lo que ha confirmado como su última aventura con el uniforme. Affleck ya se ha despedido otras veces de Batman (cuando rodó escenas adicionales en La Liga de la Justicia de Zack Snyder su personaje se daba por rentabilizado), pero no ha podido rechazar participar en The Flash.

Afortunadamente para él, puesto que según le cuenta a The Herald Sun ha desempeñado las escenas más satisfactorias de su personaje. “Nunca he dicho esto, pero tal vez mis escenas favoritas en términos de Batman y la interpretación de Batman que he hecho están en la película de The Flash”, explica el intérprete, que en 2021 brilló con un excelente papel secundario para El último duelo. “Espero que mantengan la integridad de lo que hicimos porque creo que ha quedado genial y realmente interesante… y diferente, pero no de una forma incongruente para el personaje”.

“¿Quién sabe? Tal vez decidan que no funciona, pero cuando fui y lo hice resultó muy divertido y muy satisfactorio y alentador, y pensé ‘vaya, por fin lo he clavado’”. Affleck espera que Muschietti no recorte su aparición en The Flash, y aprovecha para confirmar que esta será la última vez que interprete al Caballero Oscuro. Lo cual supone “un final realmente agradable para mi experiencia con este personaje”, y se inscribe en una realidad alternativa a la que explorará, unos pocos meses antes, The Batman de Matt Reeves. En esta ocasión, el personaje estará interpretado por Robert Pattinson, y la película se estrena el 4 de marzo.

