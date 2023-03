Ben Affleck confirma que 'The Flash' ha eliminado la aparición de Gal Gadot como Wonder Woman

En los días previos al estreno de ¡Shazam! La furia de los dioses, la misma Warner quiso reventar una de sus sorpresas en los tráilers: fue así como muchos nos enteramos de que Gal Gadot reaparecería como Wonder Woman en el film de David F. Sandberg. Constituía un cameo más significativo de lo habitual por la complicada situación del personaje en la actualidad de DC, pues la nueva directiva de James Gunn y Peter Safran canceló velozmente la producción de Wonder Woman 3.

De ahí que el futuro de Gadot como el personaje fuera empujado a la incertidumbre, y luego se rumoreara que DC había eliminado otro próximo cameo en The Flash. La escena de ¡Shazam! La furia de los dioses (film que, por otra parte, podría haber enterrado al personaje tras un recibimiento muy decepcionante) había hecho pensar que igual la compañía se replanteaba lo de The Flash, pero hete aquí que Ben Affleck lo confirma: en The Flash no hay ni rastro de Wonder Woman.

El estudio ha eliminado su escena. Affleck, que este 5 de abril estrena su nuevo trabajo delante y detrás de las cámaras (Air), vuelve a interpretar en The Flash a Batman, se supone que por última vez. Junto a él habría vuelto Wonder Woman u otro miembro del Snyderverso como Henry Cavill en el papel de Superman (El hombre de acero 2 también ha sido cancelada), pero finalmente, y por lo que sabemos, él es junto a Ezra Miller el único remanente de la Liga de la Justicia.

Affleck ha sido entrevistado en el podcast SmartLess que llevan Jason Bateman, Sean Hayes y Will Arnett. Allí no solo ha confirmado que Warner Bros. ha eliminado la escena de Gadot del montaje final de The Flash, sino que además la ha descrito someramente. “No quiero hacer spoilers, pero se trataba de una escena en la que Wonder Woman me atrapaba, o me salvaba más bien, durante un enfrentamiento con un montón de tipos malos. Ella me salvaba con su lazo de la verdad”.

“Y lo que ocurría era que Batman lanzaba algunos de sus verdaderos sentimientos sobre la vida y su trabajo”. Apuntaba a ser una escena definitoria para Batman, pero DC se la ha cargado y ahora Affleck teme que los fans se molesten por esta especie de anti-spoiler. Aunque no vuelvan ni Wonder Woman ni Superman, en The Flash sí lo hacen Michael Keaton (el Batman de las películas de Tim Burton) y el Zod que Michael Shannon encarnó para El hombre de acero. Todo gracias a las diversas líneas temporales que mostrará el film.

Igualmente, The Flash será la presentación de Sasha Calle como Supergirl. Affleck está contento con cómo ha interpretado a Batman en este film, que tras múltiples problemas a causa del comportamiento errático de Miller se dirige a los cines con muy buenas referencias. Dirigida por Andy Muschietti, The Flash se estrena este 16 de julio.

