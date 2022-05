Baz Luhrmann: “‘Elvis’ es el ‘Apocalypse Now’ de los musicales”

El rodaje de Elvis estuvo, como tantos otros, marcado por el coronavirus. Pero su caso fue algo más mediático, ya que Tom Hanks fue una de las primeras celebridades en contraer el COVID-19, y ocurrió mientras rodaba en Australia la película para Baz Luhrmann, donde encarna al Coronel Parker (manager de Elvis Presley). Por suerte, la producción ha seguido adelante desde entonces y todo está listo para que Elvis llegue a los cines este 24 de junio, previo paso por el inminente Festival de Cannes. La película viene encabezada por Austin Butler (visto en Érase una vez en Hollywood) y promete ser otro delirio visual y musical de los que ya nos tiene acostumbrados el director de Moulin Rouge.

El tráiler que hemos podido ver del film así lo atestigua, pero por si necesitábamos más pruebas Entertainment Weekly le ha hecho una entrevista a Luhrmann donde no puede describir su trabajo en términos más altisonantes. “Me hace gracia llamarla el Apocalypse Now de los musicales”, declara el firmante de Romeo+Julieta, en referencia a la escala épica y explosiva del film. Así como a la grandeza de lo narrado, pues Elvis Presley es todo un mito popular. “Su legado es tan extenso y tan complejo que nada puede igualarlo. Es una película extensa y hermosa, pero muy poderosa. Es una ópera pop de tres actos…”

“Su vida encaja maravillosamente en tres actos. Está el Elvis punk, el punk rocker original, el rebelde. Luego está Elvis el hombre del cine, y es cuando es pop y familiar. Y luego está el Elvis de los 70, que es épico”, detalla Luhrmann, toda vez que afirma que esta no será “una pieza nostálgica”. Su prioridad no será satisfacer a los fanáticos del músico. “Aunque respeto y quiero a los fans, quiero llevar a Elvis a un nuevo público que solo conoce al tipo del mono y no sabe que era un rebelde. Fue el primer rebelde juvenil real de la cultura pop”, asegura. Luhrmann también ha dedicado unas palabras al personaje de Hanks, prácticamente un coprotagonista de Elvis.

“Era un feriante que vio a este chico y dijo ‘es alguien grande’. Es lo bonito y lo trágico de la película, los veremos subir y bajar”. Por último, Luhrmann revela que buena parte de su film se centrará en el sueño frustrado de Presley de convertirse en un actor respetado. “Siempre quiso hacer un gran papel, y era capaz de hacerlo. Iba a estar en Ha nacido una estrella con Barbra Streisand, pero el coronel se interpuso”. De ahí que Presley se viera limitado casi por completo a musicales azucarados. “Mira, me encantan algunos de sus musicales pequeños y bonitos, pero quedó atrapado en la burbuja de Hollywood y nunca cumplió su sueño de papeles serios”, concluye Luhrmann.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.