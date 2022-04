Barry Keoghan ha sido detenido por alterar el orden público en estado de ebriedad

En Warner Bros. llevan unos días apurados en lo que se refiere a los actores de su cantera. El arresto de Ezra Miller en Hawai ha conducido a que la directiva medite la continuidad del intérprete en sus proyectos (interviene tanto en Animales fantásticos como en el universo DC en el papel de The Flash), y ahora Metro informa de otro incidente menor, pero igualmente llamativo tratándose de quien se trata. Y es que Barry Keoghan, actor de 19 años, ya protagonizó el verano pasado un incidente violento en un bar que le dejó heridas graves. En este caso ha sido algo más leve, pero ha conducido a su arresto.

Este 10 de abril Keoghan se encontraba por la noche en el área de Clongriffin, al norte de Dublín. Originalmente había ido a visitar a un familiar, y en la madrugada la policía tuvo que acudir a arrestarle tras las quejas de un vecino. Este vivía al parecer en la misma urbanización que el familiar de Keoghan, y cuando la policía llegó se encontró al actor de El sacrificio de un ciervo sagrado borracho, para trasladarle a la comisaría de Coolock Garda a las 6:45. Al parecer Keoghan no se mostró en ningún momento ni violento ni amenazante, mostrándose dócil con los agentes, y ya habría sido puesto en libertad sin cargos pero teniendo que pagar una multa por alterar el orden público en estado de ebriedad.

En los últimos años Keoghan ha ido consolidándose en películas que cada vez van llegando más puntualmente al gran público, como demuestra su intervención en Eternals y dos producciones de Warner Bros: Dunkerque y la recentísima The Batman. En esta última Keoghan se encargó de interpretar nada menos que al Joker, con una breve aparición que más tarde fue ampliada con la publicación de una escena eliminada. Matt Reeves, director de The Batman, ha declarado que la presencia de Keoghan en su película no implica necesariamente que vaya a ser el villano de una hipotética secuela, pero cuesta creer que esto sea lo último que veremos de su Joker si Warner decide continuar con su visión. Algo, a tenor del desempeño en taquilla de The Batman, muy probable.

