Barry Keoghan abandona 'Gladiator 2', regresa Derek Jacobi

El reparto de Gladiator 2 es espectacular. Ridley Scott es consciente de lo que se juega volviendo sobre una película tan aclamada, el Gladiator del 2000 que ganó el Oscar a Mejor película y Mejor actor para Russell Crowe. Quien, por motivos evidentes, no vuelve en la secuela, mientras Scott quiere dirigirla según termine de rodar Napoleón con Jodie Comer y Joaquin Phoenix (villano de Gladiator). Escribe el guion David Scarpa, que ha escrito para Scott Todo el dinero del mundo y la misma Napoleón.

Pero volviendo al reparto nos encontramos con que Paul Mescal, nominado al Oscar recientemente por Aftersun, va a ser el protagonista como Lucius, sobrino del Cómodo que encarnó Joaquin Phoenix e hijo de Lucille (Connie Nielsen). En Gladiator 2 se daba la curiosa tesitura de que Mescal iba a medirse con otro nominado al Oscar durante la misma edición: Barry Keoghan, candidato a Mejor actor secundario por Almas en pena de Inisherin. Keoghan iba a ser el villano, pero ha habido un cambio de planes del que informa Variety.

Al no poder compaginar Gladiator 2 con otro proyecto, Keoghan ha tenido que abandonarla, y se tantea que le sustituya Fred Hechinger (visto en The White Lotus). La salida de Keoghan se ha dado a conocer junto a otros tres fichajes para la película: May Calamawy (Caballero Luna), Peter Mensah (Avatar) y Matt Lucas (La boda de mi mejor amiga). Por otra parte se ha confirmado que de la primera Gladiator volverá Derek Jacobi, quien encarnaba originalmente al senador Graco.

El de Jacobi no es el único regreso con respecto al film original, pues se ha ido concretando que también volverían la mencionada Nielsen como madre del protagonista y Djimon Hounsou como Juba, antiguo compañero gladiador de Máximo. En el apartado de nuevas incorporaciones tenemos además a Joseph Quinn (Stranger Things) como el emperador Caracalla, a Denzel Washington y al últimamente tan en boga Pedro Pascal. Gladiator 2 se estrena el 22 de noviembre de 2024.

