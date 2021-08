Barry Keoghan ('Dunkerque'), hospitalizado tras sufrir una agresión

El actor irlandés Barry Keoghan, conocido por sus papeles en Dunkerque o El sacrificio de un ciervo sagrado y a quien pronto veremos debutar en el MCU con Eternals, fue víctima de una agresión el pasado 15 de agosto en Galway, Irlanda. Tal y como recoge Sunday World (vía Comic Book Movie), el intérprete fue encontrado fuera del Hotel G en la madrugada del domingo en muy malas condiciones. Habría salido de un bar justo antes del incidente.

A continuación, fue llevado al Hospital Universitario de Galway en ambulancia, donde le trataron las lesiones faciales que había sufrido, descritas por el diario como "serias", pero que no ponían en riesgo su vida. La policía de la localidad irlandesa estaría investigando lo ocurrido, aunque de momento no se han realizado detenciones.

The Irish Post también se ha hecho eco de lo ocurrido y ha asegurado que el actor aún no ha tomado acciones legales por la agresión. Keoghan se encuentra en su país rodando The Banshees of Inisherin, de Martin McDonagh, en la que comparte pantalla con Colin Farrell y Brendan Gleeson. Por ahora, sus representantes no se han pronunciado sobre el incidente, aunque, como afirma la publicación irlandesa, el actor sí que ha compartido un enigmático mensaje en su cuenta en Instagram: "Nota para mí mismo, te lo dije. Sinceramente, tu intuición".

Capas y mallas

A sus 28 años y tras más de una década dedicándose a la actuación, Keoghan puede fardar de haber trabajado con directores como Christopher Nolan o Yorgos Lanthimos. Sin embargo, es ahora cuando el irlandés podría dar el empujón definitivo a su carrera con la próxima Eternals, en la que forma parte de la familia más cósmica de Marvel junto a estrellas como Angelina Jolie, Richard Madden o Salma Hayek.

En la superproducción marvelita, Keoghan dará vida a Druig, un héroe algo distante y solitario con la capacidad de manipular los pensamientos de otros. A la espera de ver cómo se las arregla en el prolífico MCU, el actor también tiene pendiente de estreno The Batman, el filme de DC dirigido por Matt Reeves y protagonizado por Robert Pattinson en el que el irlandés interpreta al agente Stanley Merkel.

