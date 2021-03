Barry Allen ya tiene nuevo padre: Ron Livingston sustituye a a Billy Crudup en ‘The Flash’

Cuando hace pocos días nos enteramos del fichaje de Maribel Verdú como la madre de Barry Allen en The Flash, la noticia venía con una letra pequeña. Según esta, el film de Andy Muschietti encontraba a una Nora Allen, pero al mismo tiempo perdía a su marido, Henry, que había interpretado Billy Crudup en Liga de la Justicia (apareciendo también, con más metraje, en la reciente Liga de la Justicia de Zack Snyder). Crudup, que ya había trabajado con Snyder en Watchmen, no podía retomar su papel como padre del superhéroe debido a incompatibilidades de agenda provocadas por The Morning Show y el coronavirus, y Warner se veía obligada a buscar un sustituto.

Según recogen medios como Variety, ya lo han encontrado. Este es Ron Livingston, a quien hemos visto en series como Hermanos de sangre, Boardwalk Empire o Sexo en Nueva York al tiempo que aparecía en films del cariz de Expediente Warren o Tully. Livingston encarnará a Henry Allen, marido de Nora y padre de Barry que está en la cárcel acusado de haber asesinado a la primera. The Flash se centra, de hecho, en el intento de The Flash por salvar a su familia, viajando atrás en el tiempo para evitar el asesinato y provocando un estropicio interdimensional que permitirá la aparición de una Supergirl (interpretada por Sasha Calle) y dos Batman (los de Ben Affleck y Michael Keaton).

Escrita por Christina Hodson (Bumblebee), The Flash también ha confirmado la vuelta de Kiersey Clemons como Iris West luego de su aparición en Liga de la Justicia (omitida en su versión en cines pero recuperada para el Snyder Cut), a Ian Loh como una versión más joven de Barry Allen y a Saoirse-Monica Jackson (Derry Girls) en un papel sin especificar. Luego de lo mostrado por Zack Snyder en la Liga de la Justicia recién estrenada (en tanto a premoniciones y promesas), hay una gran expectación por descubrir qué camino toma The Flash y cómo afecta esto a la maltrecha continuidad del Universo DC.

La película tiene previsto el estreno para el 4 de noviembre de 2022.