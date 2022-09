'Bardo' de Iñárritu ya tiene tráiler, y el director anuncia que ha recortado 22 minutos la duración de la película

Después de casi siete años, los que han pasado desde El renacido, el dos veces ganador del Oscar a la mejor dirección, Alejandro González Iñárritu tiene por fin a punto nuevo largometraje. Durante este lapso de tiempo había rodado el corto Carne y arena (2017), una experiencia inmersiva en realidad virtual, y un comercial para Nike. Su nueva película es Bardo, Falsa crónica de unas cuantas verdades. Pero si el título es largo (lo dejaremos simplemente en "Bardo") la duración inicial de su montaje original todavía lo era mucho más, dos horas y cincuenta y cuatro minutos.

Sin embargo, el cineasta mexicano ha decidido él mismo aplicar un tijeretazo y anuncia que la ha aligerado en 22 minutos. Ahora su duración será de dos horas y treinta y dos minutos, sin títulos de crédito.

De acuerdo con las declaraciones que recoge IndieWire, Iñárritu habría tomado la decisión tras sus proyecciones en la pasada Mostra de Venecia, y en las que las valoraciones no resultaron tan positivas como se esperaban. "Fue la primera vez que vi mi película con 2.000 personas en Venecia", empezó explicando para asegurar que la experiencia "fue una gran oportunidad para ver y aprender sobre cosas que podrían mejorar si las recortamos un poco, o agregar una escena que no había estado lista a tiempo, y mover el orden de una o dos cosas. Poco a poco, la cortamos, y me siento muy emocionado por ello”.

La historia es un recorrido físico y sentimental, la de un periodista y documentalista mexicano que regresa a su casa en un periodo en que está atravesando una crisis existencial, cuestionándose su identidad, sus relaciones familiares y su pasado, y enfrentarse a lo que significa ser humano en los tiempos actuales. ¿Promete? Bueno, es un "Iñárritu" y con su filme nos propone "experimentar un estado mental". Así que nada mejor que empezar a degustarlo con el primer tráiler lanzado por Netflix al son de I Am the Walrus de los Beatles.

Protagonizada por Daniel Giménez Cacho en el rol de Silverio Gacho, el personaje central de la película, Bardo tiene previsto estrenarse en México el 27 de octubre, también en Estados Unidos el 4 de noviembre y en un número de salas limitado, al igual que en España. Pero su estreno en plan masivo será el 16 de diciembre, a través de la plataforma de Netflix.

Antes, también se podrá ver en la sección Perlak de esta edición del Festival de San Sebastián, con sesiones programadas desde este jueves 22 al sábado 24. Y sin poder asegurar, al menos aún, si se trata de la versión definitiva recortada, la web oficial del Zinemaldia registra que su duración es de 164 minutos.