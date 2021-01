'Barb and Star Go To Vista Del Mar': Kristen Wiig lanza el mejor tráiler del año (hasta ahora)

¿Qué hace falta para que un tráiler se te quede prendido a las retinas? ¿Explosiones? ¿Grandes nombres? ¿La palabra "visionario"? Pues no necesariamente: como demuestran Kristen Wiig y Annie Mumolo, juntas de nuevo tras La boda de mi mejor amiga, a veces solo es preciso desconcertar al público. Y, si tienes dudas, échale un vistazo al avance de su Barb and Star Go To Vista Del Mar.

La sinopsis de la película parece sencilla: los personajes titulares, dos amigas entradas en años que comparten casa, deciden darse un homenaje viajando desde su pueblecito a un resort de vacaciones, donde se verán implicadas en embrollos sin fin. Pero eso es una cosa, y lo que vemos en el tráiler, otra muy diferente.

Comenzando con un repartidor de periódicos poseído por el poder de la música, el vídeo pasa a presentarnos a las dos protagonistas… o, mejor dicho, a sus pelos bien permanentados, que se mueven al compás de su diálogo. Un diálogo que incluye la posibilidad de que ambas protagonicen una película, y una definición muy sui generis de lo que es un tráiler: "Es una película que te ponen antes de una película y que va de otra película diferente".

No sabemos si Barb and Star... mantendrá este tono 'meta' y desacomplejado, pero todo lo anterior, sumado a la coreografía estática con el Holiday de Madonna, nos da unas ganas locas de verla. La película se estrenará en EE UU el 12 de febrero en plataformas de VOD.