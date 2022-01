‘Bac Nord: Brigada de investigación criminal’: el potente thriller francés de Netflix que todavía no has visto

Marsella es la segunda ciudad más grande de Francia y la más antigua del país. El eterno dolor de cabeza para el gobierno de turno: narcotráfico, pobreza, servicios públicos mermados, conflictos sociales, infraestructuras en decadencia, turismo… Un lugar difícil de manejar, como los ultras del Olympique de Marsella, su equipo de fútbol, cuando hace mala temporada. El presidente de la república, Emmanuel Macron, en campaña de elecciones presidenciales, ha anunciado un jeringazo millonario para revitalizarla. Entre las medidas, habla de construir una nueva comisaría y reforzar el cuerpo policial con 200 agentes más. El alcalde, Benoît Payan, lo considera una farsa.

El Bronx de Francia

Si París es la capital cinematográfica del amor, Marsella lo es del crimen. A la altura de ciudades de cine negro y policiaco como Nueva York, Los Ángeles o Chicago. La glamurosa Borsalino (Jacques Deray, 1970), recrea los años treinta del pasado siglo en la urbe gala, cuando –en el mundo real– daba sus primeros pasos en el negocio de heroína. Un éxito de taquilla que presentó al público la irresistible dupla formada por Jean-Paul Belmondo y Alain Delon, dos canallas que rivalizan con la mafia local para adueñarse de la ciudad costera.

Agrandaba el mito ‘gansteril’ justo en la época en la que dejaba de ser la refinería que proveía de heroína a EE. UU. La famosa ‘conexión francesa’, la red de producción y distribución de la droga, fue desmantelada por las autoridades de sendos países. Palermo –Sicilia, Italia– se erigió después en uno de los núcleos del tráfico internacional, colmando de caballo también a Europa.

Jean Paul Belmondo y Alain Delon en 'Borsalino' Cinemanía

La conexión estadounidense

Un devoto del cine francés como el director William Friedkin –quién de su generación no lo es– dio el campanazo con The French Connection. Contra el imperio de la droga’ (1971), inspirada en la ‘conexión francesa’. El policía de narcóticos Jimmy ‘Popeye’ Doyle –Gene Hackman– se bate con el capo –mejor dicho, caballero– marsellés de la heroína, Alain Charnier –Fernando Rey–, en el terreno del primero, una Nueva York gélida.

Este magro clásico setentero ganó cinco óscares y creó escuela. Su infravalorada continuación, French Connection II (John Frankenheimer, 1975), a la altura de la original en ciertos aspectos, traslada a Popeye hasta una Marsella asfixiante. Vive un infierno perdido en los rincones más desconchados de su mente, ya no es policía sino ejecutor, auténtico villano de la historia, su peor enemigo. El estilo ‘french connection’ se relajó en la jocosa Contrato en Marsella (1974), una distracción a medida de Anthony Quinn, Michael Caine y James Mason.

Territorio comanche

Bac Nord: Brigada de investigación criminal (2021), se presentó en la sección oficial de Cannes, fuera de competición. Se estrenó en los cines franceses poco después, el 18 de agosto, debutando en la primera posición y con críticas buenas en general. Su taquilla hasta ahora ha sido discreta, algo más de dos millones de euros de recaudación, a nivel internacional la distribuye Netflix. Dirigida por el marsellés Cédric Jimenez, nos lleva hasta la Marsella actual, en cuya región septentrional se encuentran los temibles barrios controlados por las bandas, un polvorín.

The French Connection Cinemanía

Seguimos a un grupo de tres agentes de la BAC, la ‘Brigade Anti-Criminalité’ de la policía nacional de Francia, dedicada a la lucha contra la pequeña y mediana delincuencia: Greg –Gilles Lellouche–, Antoine –Francois Civil– y Yass –Karim Leklou–. Envilecidos y emocionalmente hechos papilla, se enfrentan día a día, cara a cara, a gente de toda índole y también a traficantes. Lidian con la presión en las calles, en los despachos y en sus hogares. Sus métodos no tienen mucho que ver con las leyes que juraron, porque la realidad es que en el norte de Marsella no vale ninguna: para Jimenez, está en guerra.

Una de acción y algunos dilemas

Cuál es la verdad, dónde queda la moral, quién es bueno y quién malo. Los límites nunca están claros, ni los policías protagonistas saben cuál es realmente su función, bueno, sí: cubrirse entre ellos las espaldas para llegar vivos a casa. Son compañeros y amigos, soldados en una guerra que saben que no se puede ganar, porque parece que los adalides de la justicia no tienen mucho interés en vencer. Para el sistema solo cuentan las batallas de cara a la galería, operaciones cortoplacistas y electoralistas en las que ellos son las marionetas que se juegan el pellejo. Ya no son policías, se han convertido en otra cosa. Lo saben y los criminales a los que se enfrentan, también.

Bac Nord: Brigada de investigación criminal (2021) es contundente y directa. Está realizada con garra, se pasa volando y sus secuencias de acción transmiten una tensión que se mastica. Inspirada en un mediático caso real ocurrido en 2012, cuya investigación aún está en curso, rechaza pararse en complejidades y sutilidades para centrarse en el espectáculo. Jimenez contó con la colaboración de los agentes implicados para escribir el guion junto a su colaboradora habitual y pareja sentimental, Audrey Diwan.

Fotograma de 'BAC Nord Cinemanía

Ganó este año el León de Oro en el Festival de Venecia –la sexta directora que lo consigue– por El acontecimiento, que se estrena el próximo marzo. Hace unos años en Conexión Marsella (2014), los cineastas elaboraron su insulsa crónica de los años dorados de ‘la french’. Ambos títulos ilustran dos reinados del lumpen en la metrópoli: el de los ‘dealers’ de pura cepa con trajes a medida que se entendían con la autoridad, y el de las tribus de la droga que imponen la ley de la selva.

No es la única película francesa reciente sobre Marsella y sus lacras –a ambos lados de la legalidad– que se encuentra en Netflix –junto a Amazon, Apple TV y Disney + invertirán el 20 % de sus ingresos anuales en contenido francés obedeciendo a una nueva regulación; se dice que solo Netflix destinará unos 200 millones de euros–: Bronx (2020) ofrece también una buena dosis de acción, corruptelas y traiciones policiales, pero es más formulaica y estereotipada, restándole veracidad.

No se libra del efectista tremendismo que suele coartar el trabajo de su director, Olivier Marchal, expolicía de la brigada criminal de Versalles durante los años ochenta convertido en cineasta. Ya había pasado por Marsella en una de sus películas más personales, basado en un caso que le marcó durante su carrera: MR 73 (2008), con un excelente Daniel Auteuil

Fotograma de 'BAC Nord: Brigada de Investigación Criminal' Cinemanía

Amanece en Marsella

¿Todo está perdido en Marsella? Tom McCarthy, no muy amigo de las estridencias, nos la enseña vital, naturalista y humana –con permiso de Robert Guédiguian, otro cineasta marsellés que retrata su ciudad natal– en Cuestión de sangre (2021). Estrenada de tapadillo y ninguneada, de haber llegado a finales de los años noventa probablemente hubiera contado con más presupuesto y hubiera cosechado algunas nominaciones al Óscar en las categorías principales.

Narra un choque cultural como el de French Connetion II, con más matices y en positivo: el protagonista es Bill –un estupendo Matt Damon–, oklahomense de pasado agitado, prototipo del obrero del ‘midwest’, cuya hija cumple condena en Marsella por asesinato. En la ciudad que roba injustamente la libertad a la persona que más quiere, Bill experimenta su particular catarsis. Pese a todo, aquí la vibrante luz mediterránea no deja de resplandecer.

