‘Babylon’, lo nuevo de Damien Chazelle, se retrasa a 2022

Con un nuevo año en ciernes pero la crisis del coronavirus lejos de remitir, los estudios han de reestructurar sus calendarios. Es algo que nunca han dejado de hacer desde el estallido de la pandemia, pero que de cara a las sucesivas temporadas de premios han de calcular especialmente bien. Paramount, por lo pronto, sabe que en Babylon tiene un contendiente muy fuerte para los Oscar, aunque quizá no lo tiene tan claro con The United States vs. Billie Holiday, a tenor de unos últimos movimientos de los que se hacen eco medios como Slash Film.

Es algo que explicaría que la major le haya vendido los derechos de exhibición de esta última a Hulu, con lo que el biopic de Lee Daniels (Precious) en torno a la figura de Billie Holiday (aquí encarnada por Andra Day) se estrenará directamente en streaming , sin que se haya planteado por el momento un lanzamiento híbrido al estilo Warner/HBO Max. En lo que respecta a la película que dirige el oscarizado Damien Chazelle, y por motivos que cabe achacar al COVID-19, Paramount ha resuelto aplazar su estreno fijado inicialmente para el 25 de diciembre de este año al 25 de diciembre de 2022, tratándose no obstante de un lanzamiento limitado; Babylon llegaría a todos los cines de EE.UU. el 6 de enero de 2023.

Todo lo cual significa que el estudio ha preferido dejar que el film de Chazelle compita en la carrera de premios de 2023, confiando en el potencial premiable de un drama ambientado en el Hollywood de los años 20, en plena transición del cine mudo al sonoro. Un escenario que no puede ser más apetecible para los estándares de la Academia, y que por si no bastara con ello cuenta con Brad Pitt y Margot Robbie (en sustitución de Emma Stone) como protagonistas. En lo que respecta a The United States vs. Billie Holiday, el film ha sido eliminado del calendario de Paramount y se desconoce cuál será su fecha de lanzamiento en Hulu (es posible que podamos verla en España gracias a Star, dentro de Disney+).