Babak Anvari ('Under the shadow') dirigirá una nueva entrega de 'Cloverfield'

La saga Cloverfield supone uno de los fenómenos más estrafalarios de Hollywood. Todo empezó con Monstruoso, film que narraba el ataque de una bestia gigantesca a Nueva York a través del found footage. Monstruoso estaba producida por J.J. Abrams, escrita por Drew Goddard, y supuso el debut tras las cámaras de nada menos que Matt Reeves, antes de incorporarse a las nuevas entregas de El planeta de los simios y triunfar con The Batman. Sucedía en 2008, y ocho años después tuvimos Calle Cloverfield 10: otro debut, el de Dan Trachtenberg, y una estupenda pieza de terror claustrofóbico con Mary Elizabeth Winstead que, hacia el final, revelaba ambientarse en el mismo universo que Monstruoso.

La última entrega hasta la fecha, The Cloverfield Paradox, llegó en 2018 de forma fulminante a Netflix, saltándose cualquier promoción y proponiendo a sus espectadores que volvieran a intentar identificar qué vínculo tenía con la saga. Cloverfield se niega a trazar una continuidad clara entre sus películas, pero esto apunta a cambiar con un futuro proyecto que ha sido anunciado abiertamente (primera vez en la franquicia) como una adición a la marca. La cuarta Cloverfield, que intentaría reparar el mal sabor de boca dejado de The Cloverfield Paradox (que fue masacrado por la crítica que aún así puso a su director, Julius Onah, en el camino de dirigir en Marvel la próxima Capitán América: New World Order), ya está en marca a cargo de Paramount Pictures.

Producen los sospechosos habituales: J.J. Abrams a través de Bad Robot, Matt Reeves y Drew Goddard. Puesto que el argumento es un misterio (intuimos, por costumbre, que se tratará de una historia de ciencia ficción vagamente apocalíptica), lo más estimulante de este proyecto es quién va a dirigirlo, de lo que se hacen eco medios como Deadline: la major ha fichado nada menos que a Babak Anvari, cineasta británico-iraní que causó un gran impacto en 2016, cuando estrenó Under the shadow y ganó un BAFTA por ello. A Under the shadow le siguió Wounds, un reivindicable film que protagonizaba Armie Hammer, y el último título de Anvari lo estrenó Netflix hace escasas semanas: se trata del thriller Pasaba por aquí, que protagonizan George Mackay y Hugh Bonneville.

La cuarta Cloverfield supone, pues, la primera oportunidad de Anvari para colaborar con un gran estudio y un presupuesto holgado. Lo suyo sería que nos enteráramos pronto de cuál será su argumento o quiénes formarán parte del reparto, pero conociendo la franquicia es probable que Paramount se quiera marcar alguna otra estrategia y, para cuando se estrene, todo siga sumido en el secretismo. Esperemos que, al contrario que pasó en The Cloverfield Paradox, las sorpresas sean para bien.

