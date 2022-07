Baba Yaga aguarda: Primer vistazo a Keanu Reeves en 'John Wick 4'

John Wick: Capítulo 3 - Parabellum finalizaba con un John Wick, para variar, sediento de sangre. En este caso la jugada no le había salido bien del todo, y el implacable asesino que interpreta Keanu Reeves se veía obligado a pedirle ayuda al Rey Bowery (Laurence Fishburne). Entonces no sabíamos en qué podía deparar esta alianza, pero es justo aquí donde comenzará el Capítulo 4 de John Wick, al que titularemos provisionalmente John Wick 4. Lionsgate ha fijado su estreno para el 24 de marzo de 2023, de modo que no deberíamos tardar en conocer algo más de la película, al margen de los intérpretes fichados y de los pormenores del rodaje que han trascendido en los últimos meses.

El estudio aún no se decide, pues, a mostrar un avance, pero coincidiendo con la Comic Con ha publicado una imagen promocional muy sugerente. La ha enviado en primicia a todos aquellos fans que se han movilizado para recibir novedades directamente, y según ha saltado al ámbito público todos nos hemos podido reencontrar con Reeves: ataviado como suele con su traje negro y su rostro apesadumbrado, frente a lo que parece ser un altar. Se trata de la primera imagen oficial que vemos de John Wick 4, y aunque no es especialmente reveladora sí sirve para atemperar los ánimos ante una nueva entrega que, al parecer y siguiendo la estela de otras franquicias de acción como Fast & Furious o Misión Imposible, dará pie a otra que finalice definitivamente la saga, John Wick 5.

Junto a Reeves veremos a Rina Sawayama en lo que apunta a ser un papel de coprotagonista, además de los habituales Ian McShane, Lance Reddick y el citado Fishburne. En calidad de nuevos fichajes tenemos a Bill Skarsgård, Donnie Yen y Scott Adkins, mientras que el guion corre a cuenta de Michael Finch y Shay Hatten. Chad Stahelski vuelve a dirigir (no se ha perdido una desde que codirigiera el primer film con David Leitch) y sobre el argumento se ha limitado a insinuar que ha encontrado “nuevas e interesantes formas de hacer sufrir a John Wick”. También ha admitido que no puede imaginarse un final feliz para la saga, augurando un camino trágico a seguir entre el Capítulo 4 y el 5.

Aunque sea en la quinta entrega cuando nos despidamos de Reeves como el asesino Baba Yaga, la franquicia ha tenido tanto éxito que Lionsgate ya planea varias explotaciones. Por un lado está The Continental, serie precuela centrada en la juventud de Winston (el personaje de McShane), y por otro Ballerina, spin-off femenino de John Wick que protagonizaría Ana de Armas, dirigiría Len Wiseman, y tendría a Emerald Fennell (Una joven prometedora) echando una mano con el guion. Puedes ver la primera imagen completa de John Wick 4 bajo estas líneas:

Imagen completa de 'John Wick 4' Lionsgate

