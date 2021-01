Aventuras fantásticas para Ben Affleck, dirigirá 'Keeper of the Lost Cities' para Disney

Con muchos fans y no menos detractores. Así es Ben Affleck, amado u odiado. Si su labor como actor no suscita el beneplácito general, algo más de consenso hay en el de director. Recordemos que el thriller Argo, basado en hechos reales, ganó el Oscar a la mejor película, aunque él no estuvo nominado en el apartado de dirección (la estatuilla la obtuvo en calidad de productor).

Su último trabajo, hasta ahora, tras las cámaras fue Vivir de noche, de la que era también coprotagonista junto a Elle Fanning. Pero de eso hace más de cuatro años. Y, pese a la frustrada opción de dirigir The Batman, no parece que vaya a estar tanto tiempo más sin ejercitar el mando de un nuevo filme. Según informa Deadline, a los que ya tendría asignados habría que añadir uno más, el de Keeper of the Lost Cities, basada en una serie de libros de fantasía escritos por Shannon Messenger.

En ellos la protagonista es una muchacha de 12 años llamada Sophie que posee poderes telepáticos e intenta además averiguar de donde proceden sus otras habilidades secretas. Y Affleck a través de su productora Pearl Street ha llegado a un acuerdo con Disney para realizar al menos la primera de las películas de la que podría ser una futura saga. Hasta el momento hay nueve libros. Bueno, oficialmente 8.5. O al menos así se presentó Unlocked, publicado el pasado noviembre.

Lo más reciente de Ben Affleck como actor fue The Way Back, estrenada en nuestros cines en agosto, y también le podremos ver en The Last Duel de Ridley Scott (con estreno pospuesto hasta el 21 de octubre) o antes en el nuevo montaje de Zack Snyder de Liga de la Justicia.

En cuanto a sus proyectos como director tiene en preproducción Ghost Army, ambientada en la Segunda Guerra Mundial, y se ha anunciado que dirigirá y protagonizará la nueva versión de Testigo de cargo adaptando la novela de Agatha Christie. También se ha hablado de la posibilidad de que dirija The Big Goodbye sobre el cómo se hizo del clásico Chinatown de Roman Polanski.