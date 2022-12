Un Na'vi en el plató de Mediaset: por qué 'Avatar' llegó a 'Mujeres y hombres y viceversa'

Avatar: El sentido del agua se ha convertido en el taquillazo de las navidades. Tras estrenarse con una taquilla de más de 400 millones de dólares, la cifra va de camino a rozar los 800 millones en todo el mundo. Pero todavía tiene que esforzarse mucho para llegar a los más de 2 mil millones de dólares que su predecesora, Avatar, recaudó a lo largo de su vida en salas, y que la convierten hoy en la película más taquillera de todos los tiempos.

Este enorme impacto económico de la primera entrega fue acompañado de un tremendo impacto cultural. Durante meses y años tras su estreno en 2009, asistimos a parodias de todo tipo, a múltiples referencias y guiños a la obra de James Cameron. Desde Ben Stiller disfrazado de Na’vi en los Oscar hasta el grupo de fans que se junta para comer cosas azules y aparece en la segunda temporada de How to with John Wilson, es evidente que la saga Avatar ha rozado las vidas de miles.

En España, la incursión no oficial más memorable de estos alienígenas azules fue cuando dos de ellos participaron en un pequeño concurso de citas llamado Mujeres y hombres y viceversa.

Efectivamente. En 2014, uno de los tronistas que participó en MYHYV lo hizo perfectamente caracterizado como un personaje de la película de Cameron. Las chicas que, siguiendo la dinámica del concurso, quisiesen tener una cita con él, deberían hacerlo sin ver su verdadero rostro. Más adelante, se confirmaría que debajo de esa máscara y horas de maquillaje se encontraba, sorpresa, un ser humano real llamado Iván Sánchez.

La historia real detrás de 'Avatar' en 'MYHYV'

Para ayudar a CINEMANÍA a entender esta disparatada mezcla entre televisión matutina y blockbuster hollywoodiense, contamos con Javier Azcue, quien trabajó durante años en el programa de la cadena Cuatro, primero como coordinador de guion y luego como director.

“En muchos datings, que es un formato muy habitual en otros países, se suele ocultar la cara de uno de los miembros de una pareja que se va a conocer. Se ponen caretas para priorizar la personalidad a la hora de intimar”, explica Javier. “Ya que siempre contábamos con chicos y chicas jóvenes muy prototípicos, muy de gimnasio, queríamos meter a un tronista nuevo sin desvelar quién era para que las chicas se interesasen por su forma de ser, no solo por su físico. Además, a pesar de la entendible mala fama del programa, justo este chico había ejercido como abogado, era interesante, destacaba entre el resto”.

Cuando llegó el momento de valorar el disfraz que le pondrían a Iván, el equipo eligió la temática de Avatar porque, sencillamente, había muchos fans entre sus miembros. Pero, a pesar de que nadie cuestiona el fenómeno, cinco años parecen demasiados para hacer este tipo de guiño; Avatar se estrenó en 2009 y MYHYV sacó a este personaje en 2014.

Sin embargo, Javier arroja luz a este hueco cronológico: meses antes, Telecinco había emitido la película de nuevo en televisión. Para ser exactos, el 12 y el 13 de noviembre de 2013, la cadena emitió una sesión doble, con éxito arrollador. Gracias a una campaña de gran alcance (que contaba incluso con el mismísimo James Cameron invitando a ver el estreno), Mediaset (a la que pertenece Cuatro y Telecinco) titularía esta proyección como “la película más vista del siglo en televisión”, alcanzando un 32.1% de share y más de siete millones de espectadores frente a la pantalla en el minuto más visto.

Este impacto hizo que, en nuestro país, Avatar recuperase su relevancia a pie de calle. ¿Hubo problemas de derechos o conflictos a la hora de utilizar la referencia a la película? “Ninguno. En ocasiones hay empresas, como Disney, que son más complicadas para gestionar derechos. Pero con Avatar no hubo problema. Preguntamos al departamento jurídico y no hubo inconveniente”. No se hizo promoción directa de la película, pero sin duda la cercanía en el tiempo con la emisión facilitó el proceso y la decisión del equipo.

“Una de las grandes dificultades a la hora de elegir caracterizar al tronista como un alienígena de Avatar era el maquillaje", continúa Javier. "En televisión no suele haber tiempo ni recursos para dedicar a este tipo de transformaciones. Tenemos grandes profesionales, pero suelen dedicarse a un maquillaje mucho más sencillo. Pero probamos, el equipo de maquillaje se lo tomó como un reto, como una aventura. Y funcionó muy bien, a pesar de en algunas citas al exterior el maquillaje se derretía y tuvimos algún susto”.

De Avatar a Avatarina

Según describe Javier, las chicas intentaron conocer al disfrazado tronista, la audiencia respondió ante el misterio y todo el mundo estaba contento. Tanto, que el fenómeno creció y decidieron añadir a una chica. Con todos ustedes: Avatarina.

El efecto buscado con Avatarina era similar: presentar a una chica por su personalidad, no por su físico. Avatarina, cuyo nombre real era Verónica Pérez, era, según describe Javier “una chica muy inteligente, divertida, con bastante cultura, que sabíamos que le podía gustar, aunque de primeras no le hubiera dado una oportunidad por no ajustarse al canon habitual del programa”.

Pero maldita sea, ¿por qué Avatar?

La elección de los nombres, para los puristas -si es que los hay- de la saga, puede llamar la atención, pues el término “Avatar” no hace referencia a la raza, sino al hecho de que algunos humanos eran capaces de transformarse en un na’vi. Según Javier, y como es lógico, se eligieron esos términos para hacer más accesible esta maniobra al público, y sin duda tuvo éxito.

Finalmente, ambos personajes terminaron su andadura en el programa y todo volvió a la normalidad. Quizás, aprovechando el tirón de la segunda parte, encontremos un habitante de Pandora de nuevo en nuestra parrilla televisiva.