'Avatar 3' ya no tendrá ese título que nos hacía tanta gracia

Ni siquiera a los fans más acérrimos de Avatar (que parecen algo peligrosos, por decirlo así) se les habría ocurrido algo de ese estilo. La tercera entrega de Avatar tenía el hipotético título de The Seed Bearer, y esto se extraía de declaraciones del mismo James Cameron. Del mismo modo que la segunda Avatar (uno de los últimos grandes taquillazos de Hollywood) se tituló El sentido del agua, la siguiente película se titularía The Seed Bearer, “El portador de semillas”. Y luego la cuarta sería The Tulkun Rider (“El jinete de Tulkun”) y la quinta y última The Quest for Eywa (“La búsqueda de Eywa”). Todos títulos increíbles.

Pero claro, quizá algo ridículos. En concreto The Seed Bearer había desatado mofas en Internet por las connotaciones de la palabra “semilla”, aunque seguramente este no sea el motivo que ha llevado a Cameron a cambiar de planes. La cuestión es que la tercera película no se titula así. Lo ha negado tajantemente el productor Jon Landau vía Comic Book: “¿Eso dice la página de Wikipedia? ¡Lo cambio esta noche!”, dijo entre risas. Landau no ha dado ningún título alternativo, así que por ahora solo podremos conocer la próxima película como Avatar 3, y abrigar el temor de que los siguientes títulos también cambien. Adiós, jinete de Tulkun.

Más allá de la confusión por el título, ya conocemos algún detalle que otro sobre Avatar 3. La película introducirá una nueva tribu de Na’vi en Pandora, la llamada Gente de Ceniza. Su líder es Varang (interpretada por Oona Chaplin), y Cameron ya ha dicho que no esperemos de estos indígenas que sean tan bondadosos como los Na’vi que hemos ido conociendo hasta ahora. Son “una raza agresiva y volcánica”, y quizá sean los antagonistas de la próxima película. Que, por cierto, retrasó su estreno por las distintas huelgas que han sacudido Hollywood, remodelando el calendario para todas las futuras entregas de la saga.

Avatar 3, sumida ahora mismo en una trabajosa posproducción, se estrenará el 19 de diciembre de 2025. Con intervalos de dos años seguirán llegando las posteriores secuelas, hasta que la quinta y última película, Avatar 5, verá la luz el 19 de diciembre de 2031. Dentro de ocho años. Mejor no pensarlo.

