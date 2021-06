‘Atlas’, ‘Shotgun Wedding’ o ‘The Godmother’: todas las películas de Jennifer Lopez que vienen

Pese a realizar una de las interpretaciones más aclamadas de 2019, Jennifer Lopez no consiguió su ansiada nominación al Oscar por Estafadoras de Wall Street. Y no obstante, su trabajo en el film de Lorene Scafaria ha acabado suponiendo un antes y un después en su carrera, siendo vinculada a multitud de nuevos films y afianzando su papel como productora. Junto a sus colaboradores Elaine Goldsmith-Thomas y Benny Medina, la estrella lidera Nuyorican Productions, y has sido al frente de esta compañía con la que Lopez acaba de firmar un sustancioso acuerdo de producción con Netflix, según se hacen eco medios como Deadline.

Dicho acuerdo contempla la producción de películas, series y programas varios, aunque por el momento ha podido concretarse en tres films; dos de los cuales ya estaban siendo gestionados previamente a la asociación. Estos eran The Cipher y The Mother, siendo Atlas el nuevo título que ha confirmado tanto el protagonismo de Jennifer Lopez como su rol en calidad de productora. Más allá de estos tres proyectos, sin embargo, la agenda de la artista está de lo más congestionada para los próximos meses, así que aquí va un despiece con todos los títulos que pronto llegarán protagonizados por J. Lo.

'Atlas'

El film más reciente al que se ha vinculado la actriz para Netflix es una película de acción y ciencia ficción que dirige Brad Peyton, quien trabajara con Dwayne Johnson en San Andreas y Proyecto Rampage. Lopez aquí interpretará a una heroína llamada, precisamente, Atlas: en un futuro indeterminado el mundo ha sido asolado por la guerra, y una todopoderosa Inteligencia Artificial ha llegado a la conclusión de que para superar la crisis es necesario exterminar a la humanidad al completo. Atlas se rebelará contra esta idea, y en su lucha se verá obligada a colaborar con quien más teme: otra Inteligencia Artificial.

“Tener la oportunidad de dirigir a Jennifer en el papel principal de esta película es un sueño hecho realidad", ha declarado Peyton. "Sé que aportará la fuerza, profundidad y autenticidad que todos hemos llegado a admirar de su trabajo”. El guion de Atlas está escrito por Aron Eri Coleite a partir de una historia original de Leo Sardarian.

'The Cipher'

Este film, también de Netflix, nos presentará a Lopez interpretando a la agente del FBI Nina Guerrera, que ha de perseguir a un asesino en serie que va diseminando pistas por Internet. Descrita como un thriller psicológico, The Cipher se basa en la novela homónima de Isabella Maldonado publicada en 2020 y aún está en una fase muy prematura de su producción, sin director o guionista asociados.

'The Mother'

La última película planeada junto a Netflix hasta ahora es una historia de acción con ecos a León (El profesional) o Kill Bill. En The Mother la actriz encarnará a una despiadada asesina a sueldo que se vuelve contra antiguos superiores y aliados para proteger a su hija, de quien se separó al poco de nacer. El film viene escrito por Misha Green (Lovecraft Country) y teóricamente será dirigido por Niki Caro luego de estrenar Mulan.

'Shotgun Wedding'

Jennifer Lopez y Josh Duhamel en el rodaje de 'Shotgun Wedding'

Más allá de Netflix, Lopez lleva tiempo vinculada a esta comedia de acción de Lionsgate, que se encuentra estos días en pleno rodaje dentro de República Dominicana. El film que dirige Jason Moore cuenta cómo una pareja (Lopez y Josh Duhamel) ha de lidiar con que una banda de secuestradores irrumpa en el día de su boda, recurriendo a todo su valor para proteger a sus invitados. Shotgun Wedding ha acaparado titulares en las últimas semanas no gracias a Lopez precisamente, sino a causa de Armie Hammer: él iba a ser originalmente su prometido, pero las polémicas en torno a su vida privada lo acabaron apartando de la producción para ser sustituido por Duhamel.

'Marry Me'

Maluma, Owen Wilson y J.Lo en 'Marry Me'

Esta comedia romántica de Universal concluyó hace meses su rodaje, pero debido a las inclemencias de la pandemia no llegará hasta 2022. Marry Me narra la historia de Kat Valdés (Lopez) y el rockero Bastian (interpretado nada menos que por Maluma), pareja que experimenta una ruptura tan dramática como mediática poco antes de casarse. Tras la separación, Valdés se casa de forma repentina con uno de sus fans: un profesor de matemáticas divorciado al que pone rostro Owen Wilson. Marry Me cuenta con canciones originales a cargo de Lopez y Maluma.

'The Godmother'

Finalmente, uno de los primeros proyectos a los que se vinculó Lopez tras el éxito de Estafadoras de Wall Street. En los dos años transcurridos desde entonces The Godmother no ha experimentado grandes avances, pero sigue teniendo una pinta espectacular. En este biopic dirigido por Reed Morano, Lopez interpreta a la célebre narcotraficante colombiana Griselda Blanco, remontándose a su niñez para retratar su ascenso dentro del crimen organizado hasta su asesinato en 2012. Antes de The Godmother, Blanco fue interpretada por Catherine Zeta-Jones en un telefilm titulado Cocaine Godmother.

