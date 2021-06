¡Atención! ‘Luca’ tiene una escena poscréditos que nos devuelve a las profundidades

[ESTE ARTÍCULO CONTIENE SPOILERS DE LUCA]

Durante la mayor parte de su metraje Luca es una película delicada, luminosa, dulcemente veraniega. La historia de estos dos niños pez, Luca y Alberto, y sus aventuras dentro del mundo de los humanos, es sumamente entrañable y carente de las pretensiones que en el pasado han provocado cierto distanciamiento de los espectadores frente a Pixar. En paralelo, y precisamente por esta falta de pretensiones, al film de Enrico Casarosa se le ha tachado como un “Pixar menor”, lo que no quiere decir sin embargo que se limite a ser un film bonito todo el rato. Hay margen para las disonancias.

En cierta escena los padres de Luca amenazan con enviarle a las profundidades del mar y le presentan a quien sería su acompañante en este entorno: el tío Hugo. Este personaje cuenta con la voz de Sacha Baron Cohen en el doblaje original, y presenta un diseño de lo más inquietante: caracterizado como un pez abisal, Hugo habla de un modo muy creepy y es casi transparente, de modo que puedas literalmente reactivar su corazón de un golpe cuando este deja de latir (ya que no hay forma de fallar). Por desgracia, el tío Hugo no vuelve a aparecer en Luca… hasta la inesperada escena poscréditos.

Dicha escena no adelanta una secuela para Luca, ni algún otro futuro estreno de Pixar; se limita a contar un gag. El tío Hugo reaparece a varios kilómetros de profundidad, deshaciéndose en un monólogo sobre las ventajas de vivir en este lugar. En un momento dado se come un pedazo de cadáver de ballena que resulta estar delicioso, y gracias a un contraplano descubrimos que no está solo: uno de los peces del rebaño de Luca escucha sus reflexiones entre escéptico y aterrorizado.

No deja de ser un momento anecdótico, pero que al menos teje continuidad a uno de los elementos más interesantes de Luca, y que tristemente apenas es explorado durante el metraje principal.

