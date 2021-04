"Iba a arrancarme la cara para respirar": un actor de 'El señor de los anillos' recuerda su ataque de pánico durante el rodaje

La vida de orco puede ser muy sacrificada y llena de peligros, también cuando simplemente interpretas a uno en una superproducción cinematográfica. El actor australiano Stephen Ure lo sabe bien desde que participó en la mastodóntica trilogía de El señor de los anillos dirigida por Peter Jackson.

En los tres filmes interpretó diferentes papeles de orco, siempre bajo importantes cantidades de maquillaje y prótesis faciales, pero Ure tiene grabado a fuego un día de rodaje muy particular para una recordada escena de Las dos torres (2002). Esto se debe a que ese día casi se ahoga sin que sus compañeros supieran que estaba en peligro debido a la caracterización.

Ure encarnó a distintos orcos en las películas de El señor de los anillos, e incluso volvió a la Tierra Media en la posterior trilogía de El hobbit, pero en el caso que nos ocupa interpretaba al orco llamado Grishnákh. En Las dos torres, es un capitán del ejército de Mordor que acompaña a los Uruk-hai por Rohan. Tras capturar a Merry y Pippin, tiene ciertos planes culinarios para ellos que chocan frontalmente con los de su líder Uglúk, bajo el mandato de entregar a los hobbits vivos.

Si bien la escena en cuestión resulta particularmente memorable para los seguidores de las adaptaciones tolkienianas debido al pasmo que causa cierta exclamación Uruk-hai nacida de dicha confrontación de pareceres ("¡Vuelve a haber carne en el menú, muchachos!"), Ure no estaba pensando precisamente en la posteridad durante uno de los cuatro o cinco días que duró el rodaje en plató.

Asfixia de orco

Según ha contado el actor en una entrevista para Thrillist, en determinado momento le faltó la respiración y empezó a ahogarse bajo las prótesis y maquillaje de orco.

"De repente no era capaz de tragar saliva. Eso hizo que me entrara un ataque de pánico y empezara a hiperventilar. Cuanto más me asustaba, peor era el resultado. Nunca había tenido un ataque de pánico así", recuerda el actor. "Tres segundos más e iba a arrancarme la cara para respirar. Creía que no podía respirar".

La mayor sensación de pánico se debía a que Ure estaba rodeada de otros actores y equipo técnico, pero nadie era consciente de lo que estaba sucediendo y lo mal que lo pasaba.

"Nadie se dio cuenta porque estaba bajo todo ese maquillaje. De repente, pude tragar de nuevo. Nadie se dio cuenta de nada. Fue mi propia experiencia", recuerda ahora aliviado.

"Pudo haber sido terrible. Si me hubiera arrancado la cara [de orco] habría echado a perder el día entero. Eso habría podido costar decenas de miles de dólares", concluye su relato.