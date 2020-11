Asociaciones kazajas boicotean 'Borat 2' para la temporada de premios

Sacha Baron Cohen ha vuelto a conseguirlo. Y es que medio mundo adoraBorat 2, mientras que el otro la odia con inquina. El reportero kazajo más controvertido no ha conseguido las buenas palabras de sus compatriotas, quienes están enfadados por el racismo de la sátira.

Organizaciones como la Asociación Estadounidense de Kazajistán piden que el filme no pueda ser presentado en los Oscars 2021, debido a "el blanqueo, los estereotipos étnico, el racismo, la apropiación cultural y la xenofobia". Esta solicitud se ampliaría también para premios como los Globos de Oro, los BAFTA y, en general, todos aquellos que puedan dar difusión al polémico personaje. La asociación ya había intentado con anterioridad frenar sin éxito el lanzamiento del filme en Amazon Prime Video.

El apoyo de la Academia de Hollywood

"La comunidad kazaja en todo el mundo está subrepresentada y es intrínsecamente vulnerable. Nuestra nación todavía se está recuperando de un pasado colonial opresivo, por lo que no tenemos una representación sustancial en los medios", señala la carta firmada conjuntamente por la asociación junto a la Academia de Cine de Hollywood y el Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas, quienes critican que el director, guionista y actor muestre un país real en vez de una nación inventada como en El dictador.

"Sacha Baron Cohen comprende este hecho y explota a Kazajstán, secuestrando nuestra identidad étnica, blanqueándonos al presentarnos como europeos del este e incitando al acoso hacia los kazajos en todo el mundo". Parece que la película ha sentado muy mal en el país asiático, quienes denuncian que sean mostrados como "misóginos, incestuosos, antisemitas y bárbaros", y defienden sus acusaciones constantes contra el acoso sexual y físico.

Baron Cohen se defendía el mes pasado ante las críticas en una entrevista paraThe New York Times. "Esto es una comedia y el Kazajistán del filme no tiene nada que ver con el real. Elegí este país porque nadie en Estados Unidos sabe nada sobre él, lo que nos permitía crear un mundo salvaje, cómico y falso". La polémica está servida.