Asia Argento acusa al director Rob Cohen ('A todo gas') de abuso sexual

La directora y actriz italiana Asia Argento ha acusado a Rob Cohen, cineasta detrás de películas como A todo gas y Triple X, de abuso sexual. Argento se pronunció sobre lo ocurrido este fin de semana en el diario italiano Il corriere della sera con motivo de la publicación a finales de enero de su autobiografía, Anatomy of a Wild Heart, y ha confirmado las acusaciones a Variety.

“Es la hora de que hable sobre Cohen", ha contado la actriz a la publicación: "Abusó de mí, haciendo que bebiera GHB, tenía una botella". La droga a la que la italiana hace referencia es un depresor que puede hacer que pierdas la conciencia, por lo que se la conoce como la droga de la violación. "En aquel momento, no sabía que era", ha continuado la actriz y directora: "Me desperté por la mañana desnuda en su cama". Al parecer, los hechos tuvieron lugar en 2002, durante el rodaje de Triple X, en la que la italiana compartía créditos con Vin Diesel y Samuel L. Jackson.

En el programa italiano Verissimo del pasado sábado, en el que promocionaba su libro, Argento se refirió a por qué no había hecho estas acusaciones antes. "Me di cuenta después, hablando con un amigo que me abrió los ojos sobre esa sustancia", afirmó, refiriéndose al GHB. La directora también añadió que se animó a hablar tras escuchar otras acusaciones contra Cohen.

Recordemos que, en 2019, la hija trans de Cohen, Valkyrie Weather, afirmó que su padre la había acosado con tan solo dos años. Asimismo, una actriz lo ha acusado ahora de abuso. La presunta víctima, que responde al alias de 'Jane' en la entrevista para Huffington Post (vía Indie Wire), cuenta que lo ocurrido tuvo lugar después de que quedara con Cohen en Nueva York para hablar sobre un polito que nunca se hizo.

Esta describe un escenario similar al de Argento, con drogas tras un encuentro por trabajo: "Lo próximo que recuerda es despertarse... Recuerda la cara de Cohen en su entrepierna y sus dedos dentro de ella. No dio consentimiento para nada de eso". Tras lo ocurrido, 'Jane' vomitó en el baño y volvió a la cama, donde Cohen trato de tener relaciones sexuales, pero paró cuando ella le pidió que lo hiciera. El representante de Cohen niega las acusaciones.

En 2017, Asia Argento fue una de las principales voces en sumarse al clamor del #MeToo contra Weinstein, aportando su propia acusación de abuso sexual contra el productor. Pocos meses después, salió a la luz pública que la actriz llegó a un pacto económico con Jimmy Bennett para frenar una acusación de abuso contra ella. Según el joven actor, Argento habría mantenido relaciones sexuales con él cuando era menor de la edad legal para expresar consentimiento, algo que ella niega.