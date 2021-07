Así veremos a Will Smith como padre de las hermanas Williams, estrellas del tenis. Tráiler de 'King Richard'

Por el título de King Richard podría parecer que estamos ante una adaptación de alguna obra de Shakespeare, pero no. Tras tan regio y solemne nombre se encuentra otra historia, y mucho más actual. Es más, según reza una de las frases promocionales, "basada en una historia real que inspiró al mundo", y esta es la de Richard Williams, el padre de Venus y Serena, las jóvenes que se convertirían en ídolos del tenis y para las que Richard no solo ejerció de progenitor, también de mentor y entrenador. Y en la película tendrá el rostro de nada menos que Will Smith.

Tercer largometraje del director Reinaldo Marcus Green, después de Monsters and Men (2018) y Joe Bell (2020), King Richard también se nos presenta con la vocación de ser inspiradora "mostrando el poder de la familia, de la perseverancia y de la fe inquebrantable en lo que se desea para conseguir lo imposible e impactar al mundo". O al menos así se recoge en el extracto de la sinopsis oficial.

Y para comprobar cómo ha quedado Will en el papel de Richard, cómo lucen las hermanas Willliams de pequeñas o el aspecto de la película de Marcus Green nada mejor que echarle una buena ojeada al primer tráiler.

Como Venus Williams tendremos a Saniyya Sidney (que pese a su corta edad tiene un buen currículum, estuvo en Fences, Figuras ocultas o en la sexta temporada de American Horror Story) y a Demi Singleton (de la serie El padrino de Harlem) interpretando a Serena. Ambas actrices tienen actualmente 14 años. Por su parte, Aunjanue Ellis (dos veces nominada en los Emmy, por Territorio Lovecraft y la miniserie Así nos ven) es la madre de las niñas, Oracene “Brandi” Williams.

Recordemos que Will Smith ha sido nominado al Oscar en dos ocasiones, por encarnar al boxeador Muhammad Ali en la película de Michael Mann de 2001 y por En busca de la felicidad, de Gabriele Muccino estrenada en 2006, y en las dos interpretaba a personajes reales. ¿Logrará con King Richard su tercera nominación?

La película cuenta además con el visto bueno oficial de las hermanas Williams, que también ejercen como productoras ejecutivas, y el estreno está previsto para el 19 de noviembre en los cines norteamericanos (y allí también estaría disponible 31 días después en la plataforma de HBO Max).