Así se transformó Colin Farrell en el Pingüino de ‘The Batman’

El Pingüino sigue siendo uno de los archienemigos más icónicos de Batman, por lo que no es de extrañar que Matt Reeves haya querido recuperarlo para The Batman, en la que Robert Pattinson se pone la batcapa de Bruce Wayne. Aunque no es el único villano deceíta que se pasará por el filme (veremos a Zoë Kravitz como Catwoman y a Paul Dano como Enigma), sin duda se trata de una de las incorporaciones más esperadas por los fans.

Colin Farrell será el encargado de llevar a la gran pantalla esta nueva versión de Oswald Cobblepot, que Danny DeVito inmortalizó en la Batman vuelve de Tim Burton, y que más recientemente ha sido interpretado por Robin Lord Taylor en la serie Gotham. A la espera de verlo en la piel del antagonista, el adelanto de la película sorprendió a muchos por la increíble transformación física de Farrell.

El intérprete ha acudido ahora al podcast Happy Sad Confused (vía Indie Wire) y ha explicado que, tras ganar peso para interpretar a Andrew Haigh en la serie The North Water, no quería volver a pasar por ese proceso, por lo que optó por llevar un traje especial que simulaba su gordura para The Batman.

"Mike Marino es un genio", ha afirmado el actor, refiriéndose al maquillador que trabajaba en el filme: "Es un absoluto y total genio. Creó esta fachada para el Pingüino. Matt y él hablaron sobre cómo sería el físico del personaje. Yo había engordado bastante para The North Water y no quería engordan de forma natural otra vez porque tuve algunos problemas de salud a causa de la serie y me dije: 'Esto de actuar no es tan importante'. Sé que hay grandes actores que suben y bajan de peso y les deseo buena saludo. Pero para mí, The North Water es la última vez que engordaré tanto. Así que optamos por un traje de gordo".

A continuación, Farrell ha seguido alabando el trabajo que hizo el maquillador con su personaje: "Cuando llegué al proyecto, estaba un poco perdido. Y después, cuando vi lo que había hecho Mike, entendí al personaje. Vi lo que hizo y dije: 'Vale'. Y me emocioné mucho con todo. Así que si alguien piensa que lo que hago en The Batman es una actuación decente, aceptaré gustoso el 49% del mérito".

El actor también ha adelantado que su personaje no saldrá tanto tiempo como nos gustaría en pantalla. "Salgo solo en cinco o seis escenas, así que estoy deseando ver el filme porque no lo arruinaré con mi presencia", ha añadido: "Es un regalo para mí. Estaré un poco incómodo durante los nueve minutos que salgo, y después, está el resto. Estoy desenado ver cómo ha dado vida Reeves a esta historia".

