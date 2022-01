Así se hizo 'Los Mitchell contra las máquinas’: descubre el artbook gratuito publicado por Netflix

En la carrera hacia el Oscar, Los Mitchell contra las máquinas se presenta como una de las grandes candidatas a las nominaciones de este año. No lo tiene nada fácil con las películas del universo Disney-Pixar, que en 2021 estrenaba algunos títulos relevantes de la talla de Encanto (Globo de Oro 2022), Raya y el último dragón y Luca. De igual forma, Belle (Mamoru Hosoda) o Flee (Jonas Poher Rasmussen) también suenan como algunas de las grandes favoritas. Netflix conoce el nivelazo y por eso ha decidido sacar todo su arsenal publicitario, un aspecto en el que pocos tosen a la compañía.

La plataforma ha lanzado recientemente un artbook del filme dirigido por Michael Rianda y Jeff Rowe, donde podemos ver cómo fue el proceso de construcción de la familia Mitchell. En este libro encontramos algunas maravillosos manuscritos como la carta de Debbie Rianda- madre e inspiración de uno de los directores-, curiosidades de cómo se formó el tándem Rianda-Rowe, storyboards originales y diversos detalles narrados por cada especialista del equipo (efectos especiales, diseño de producción...).

Artbook de 'Los Mitchell contra las máquinas' Cinemanía

El libro disponible aquí.

El artbook, un nuevo movimiento de la compañía

Este libro publicado por Netflix de manera gratuita es en realidad la traslación al formato online de las páginas publicadas el año pasado por Ramin Zahed en su obra The Art of The Mitchells Vs. The Machines. Un experto en esta temática después de otras publicaciones como Spider-Man: Un nuevo universo. El arte de la película, Klaus: The Art of the Movie o The Art of Vivo.

Este es un nuevo movimiento de marketing de la compañía presidida por Reed Hastings, que sirve como ampliación de los ya ofrecidos estos meses sobre la película producida por Sony: del Q&As ficticio de Katie Mitchell a las recomendaciones de películas de esta aspirante a directora de cine, pasando por la publicación del guion.

Los Mitchell contra las máquinas conquistaba a los suscriptores en su estreno en 2021. Sus guiños a filmes como Kill Bill, alusiones a empresas como Facebook y su reparto original compuesto por voces como Olivia Colman (The Crown) provocaban que este mundo post apocalíptico tecnológico se convirtiera rápidamente en uno de los contenidos más vistos y mejor valorados en el servicio de streaming. ¿Tendrán esto en cuenta los miembros de la Academia de Cine de Hollywood?

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.