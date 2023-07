Así es 'Vesper', la gran sorpresa de la ciencia-ficción postapocalíptica que ya puedes ver en cines

¿The Last of Us te dejó con ganas de más? Entonces estás de suerte: en Vesper, la película de Kristina Buozyte y Bruno Samper que llega a los cines el 6 de julio, no encontrarás tantos hongos caníbales, pero sí una distopía de ciencia-ficción postapocalíptica tan original como verosímil, con memorables efectos visuales y una protagonista carismática empeñada en superar el desastre.

Sacándole el máximo partido a su presupuesto de cinco millones de euros, los directores de Vesper nos presentan un mundo futuro en el que la clase dominante vive enclaustrada en 'ciudadelas' misteriosas y herméticas. El resto de nuestra especie sobrevive como puede en una Tierra colapsada, pagando con su sangre (literalmente) por las semillas que aseguran su subsistencia.

La última esperanza para este mundo de pesadilla reside en Vesper, una joven prodigio de la ingeniería genética interpretada por Raffiella Chapman. La actriz, a la que ya hemos visto en La materia oscura (Netflix) y El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares, se topa con una posible esperanza para la humanidad a raíz de su encuentro con una misteriosa mujer (Rosy McEwen, El alienista) que asegura haber huido de una de las ciudadelas.

Aclamada por el público y la crítica

En Vesper, Buozyte y Samper han creado un universo tan inquietante como verosímil, apoyándose en efectos digitales pero sin usar pantallas verdes. Su imaginería bebe por igual de las distopías young adult como Los juegos del hambre y del 'biopunk' de David Cronenberg y Aniquilación.

La imaginación de los directores se ha visto recompensada con una gran acogida a la cinta en festivales. Nominada a Mejor película en Sitges y Karlovy Vary, la película se llevó el premio Universidad de Málaga al mejor largometraje en el Fancine 2023. Además, ha recibido trofeos en otros festivales internacionales como Bifan o Bruselas.

Además, con su mensaje ecologista con conciencia sobre las graves consecuencias del cambio climático, Vesper se ha ganado rápidamente la reputación de una de las películas de ciencia-ficción más interesantes de la temporada.

Realizada con espíritu indie, la cinta ofrece una historia y un universo tan fascinantes y elaborados como los de cualquier blockbuster. Estamos hablando de una experiencia que debes disfrutar en pantalla grande: ve a verla antes de que te la cuenten.

