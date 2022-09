Así es el reparto de ‘Revancha ya’, la nueva (y divertidísima) comedia juvenil de Netflix

Con claras referencias a clásicos adolescentes como Clueless (Fuera de onda) y Chicas malas, Revancha ya supone una de las nuevas apuestas de Netflix en el género de las comedias juveniles. Situada como una de las películas más visualizadas en el streaming en los últimos días, la directora Jennifer Kaytin Robinson (Sweet/Vicious) presenta una historia de venganza y resiliencia femenina, para la que ha contado con un reparto de vértigo .

Revancha ya cuenta la historia de la estudiante de secundaria, Drea, cuya enorme popularidad cae en picado ante la publicación de un vídeo sexual filtrado por su novio, Max. Enfadada con el mundo y marginada, la joven se aliará con la recién llegada Eleanor, con la que elaborará un plan para vengarse de su ex. Una maquinación que tendrá un giro de tuerca inesperado.

Camila Mendes

Camila Mendes- Drea en 'Revancha ya' ('Do Revenge') Netflix

¿Quién es en Revancha ya? Interpreta a Drea, la protagonista de la historia. Una joven sin recursos, que intenta sobrevivir en un ambiente de pijos, cuyo objetivo a toda costa es estudiar en Yale.

¿De qué te suena? La actriz y cantante saltaba a la fama internacional en su papel como Veronica Lodge en la serie Riverdale, donde interpretó al personaje en 116 episodios. La joven también ha participado en la serie Fairfax y en los largometrajes La cita perfecta, Palm Springs o Dangerous Lies, entre otros.

Maya Hawke

Maya Hawke- Eleanor en 'Revancha ya' ('Do Revenge') Netflix

¿Quién es en Revancha ya? Interpreta a Eleanor, una recién llegada al instituto de niños ricos, al que su madre ha insistido que acuda. Un personaje que se alía con Drea para vengarse tanto de Max como de Carissa, una joven con la que tiene una cuenta pendiente. Sin embargo, Eleanor esconde muchas más cosas de las que dice.

¿De qué te suena? Probablemente se trate de una de las caras más conocidas del filme, después de que haya saltado a la fama por su papel como Robin en Stranger Things. Por si fuera poco, la hija de los célebres actores Ethan Hawke y Uma Thurman también ha aparecido en la trilogía de La calle del terror, así como en las películas Popular (2020) e Italian Studies (2021)

Austin Abrams

Austin Abrams- Max en 'Revancha ya' ('Do Revenge') Netflix

¿Quién es en Revancha ya? El actor estadounidense interpreta el papel más despreciable del filme, Max. Un machito herido por su masculinidad frágil, quien no duda en acudir a la violencia psicológica y la tergiversación para conseguir que todos le bailen el agua.

¿De qué te suena? El actor ha conseguido también deslumbrar estos años como Ethan, en Euphoria, y como Marc McKeon, en This is Us, dos roles por los que ha cosechado un gran éxito. Al actor también le veíamos en la serie The Walking Dead y en las películas Ciudades de papel, Tragedy Girls y Efectos colaterales del amor.

Rish Shah

Rish Shah- Russ en 'Revancha ya' ('Do Revenge') Netflix

¿Quién es en Revancha ya? El indio-británico interpreta a Russ, el nuevo interés amoroso de Drea y amigo de Carissa.

¿De qué te suena? Recientemente, Shah se introducía en la piel de Kamran en Ms. Marvel, la nueva serie del Universo Cinematográfico de Marvel. Anteriormente, también podíamos verlo en la película de Netflix A todos los chicos: Para siempre.

Talia Ryder

Talia Ryder- Gabbi en 'Revancha ya' ('Do Revenge') Netflix

¿Quién es en Revancha ya? Ryder es la hermana de Max, Gabbi, quien está relacionada sentimentalmente con Eleanor. Una joven ajena al mundillo de su hermano.

¿De qué te suena? La actriz es también de una de las protagonistas de Nunca, casi nunca, a veces, siempre, que conquistaba a la crítica y el público en 2020. Ryder también ha aparecido en la versión de West Side Story de Spielberg y en el filme Master.

Alisha Boe

Alisha Boe- Tara en 'Revancha ya' ('Do Revenge') Netflix

¿Quién es en Revancha ya? Boe es Tara, una de las amigas populares de Drea, quien no duda en abandonarla y traicionarla tras salir a la luz su vídeo público.

¿De qué te suena? La actriz de origen noruego-somalí es conocida por ser Jessica Davis en la serie Por trece razones. Boe también ha aparecido en las series Ray Donovan y Teen Wolf, y en las películas Yes, God, Yes y When You Finish Saving the World.

Ava Capri

Ava Capri- Carissa en 'Revancha ya' ('Do Revenge') Netflix

¿Quién es en Revancha ya? Carissa supone uno de los grandes papeles de Capri, una joven atormentada por el pasado y castigada por su amor de la infancia, Eleanor.

¿De qué te suena? La actriz ha sido Lucy en la serie Con amor, Víctor y aparecía en el título cinematográfico En lucha, de Nick Sarkisov.

J.D.

J.D.- Elliot es 'Revancha ya' ('Do Revenge') Netflix

¿Quién es en Revancha ya? Amigo de Max y miembro de la jet set del instituto más pijo, el actor estadounidense interpreta a Elliot.

¿De qué te suena? El joven saltaba a la fama en 2020 con su interpretación como Pope / Jonathan Daviss en la serie de Netflix Outer Banks.

Paris Berelc



Paris Berelc- Meghan en 'Revancha ya' ('Do Revenge') Netflix

¿Quién es en Revancha ya? Meghan, la amiga de Max, Tara, Drea, Elliot y Montana. Una joven editora de la revista escolar y con muy pocos escrúpulos.

¿De qué te suena? A Berelc hemos podido verla en los filmes Muerte en las aulas, Tall Girl y El Halloween de Hubie, que compaginaba junto a sus participaciones en series como Alexa & Katie.

Maia Reficco

Maia Reficco- Montana en 'Revancha ya' ('Do Revenge') Netflix

¿Quién es en Revancha ya? Montana completa el elenco de niños pijos y populares. Una chica mucho más inocente que los demás, pero que también se deja arrastrar por ellos.

¿De qué te suena? Reficco interpretaba a Noa Olivar en Pequeñas mentirosas: Pecado original.

Sophie Turner

Sophie Turner- Erica en 'Revancha ya' ('Do Revenge') Netflix

¿Quién es en Revancha ya? Se trata de uno de los papeles más hilarantes del filme. La actriz interpreta a Erica, una joven pija que sufre la ira de Drea, después de enfrentarse a ella. Un hecho que provoca su internamiento en un centro de desintoxicación de lujo.

¿De qué te suena? La eterna Sansa Stark de Juego de tronos también aparecía recientemente en las series The Staircase y The Prince, así como en los filmes Broken Soldier y Survive.

Rachel Matthews

Rachel Matthews- Allegra en 'Revancha ya' ('Do Revenge') Netflix

¿Quién es en Revancha ya? Enemiga de Drea, amante de Max y líder uno de los grupos más extraños en el instituto, así es Allegra.

¿De qué te suena? Rachel Matthews debutaba con las dos entregas de Feliz día de tu muerte, y trabajaba recientemente en la serie Batwoman.

Sarah Michelle Gellar



Sarah Michelle Gellar- 'Revancha ya' ('Do Revenge') Netflix

¿Quién es en Revancha ya? La icónica actriz interpreta a la directora del instituto, una mujer empoderada y admirada, que está a punto de perder los nervios.

¿De qué te suena? Hablar de los clásicos de los 90 es hacerlo de Sarah Michelle Gellar, quien interpretó a Buffy Summers en Buffy, cazavampiros. La joven también trabajó en clásicos para adolescentes como Crueles intenciones, que la llevarían a su participación en franquicias como Sé lo que hicisteis el último verano, Scooby-Doo y El grito. Un broche de oro para un filme que homenajea al mejor cine teen.

