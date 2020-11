Así era la delirante secuela de 'Suspiria' que Guadagnino no rodará jamás

La sombra alargada de Dario Argento es demasiado grande. El remake de Suspiria de 2018 se estrellaba contra la realidad. Ni las figuras de Dakota Johnson y Tilda Swinton frente a la cámara, ni la de Luca Guadagnino (Call me by your name) tras ella, conseguían que el filme evitara el fracaso en la taquilla. El director italiano planeaba la realización de una secuela, una idea que mantuvo firme hasta el relanzamiento en Amazon Prime Video, momento en el que cambió de opinión. No obstante, el cineasta cuenta ahora los planes qué tenía para esta.

"La película no hizo absolutamente nada. Fue un desastre de taquilla. Sé que a la gente ahora le gusta cada vez más", ha declarado Guadagnino sobre la imposibilidad de rodar una segunda entrega. "Me encantó hacer esa película y es muy querida por mí. El guionista David Kajganich y yo realmente la habíamos concebido como la primera parte de una historia mucho más grande". Y es que para Guadagnino "las secuelas son una actitud del alma".

La ambición del cineasta italiano era enorme, por lo que su intención era fraccionar el nuevo título en diferentes relatos de los personajes principales. "Puedo decirte que en la segunda parte, la trama era dividida en cinco zonas temporales y espaciales diferentes. Una de ellas era la de Helena Markos siendo una mujer curandera en el año 1200 en Escocia, y cómo ella consiguió el secreto de la longevidad". Por el momento, nos quedaremos con las ganas de saber la fórmula de la inmortalidad.

A pesar de todo, Guadagnino se encuentra en una de las mejores etapas de su carrera. Tras el estreno de su serie We are who we are de HBO, el director tiene entre manos las revisiones de clásicos como Scarface, El señor de las moscas y Retorno a Brideshead.