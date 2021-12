[ArteKino 2021] 'Sami, Joe and I', la amistad juvenil y las ilusiones que siempre chocan con la realidad

El año echa el cierre y también son los últimos días para poder disfrutar de ArteKino 2021, el festival europeo de cine online que permite ver de manera gratuita desde su web una selección de 12 películas de perfil independiente. Tras las críticas de la ucraniana When the Trees Falls, con elementos que sorprenden en un debut, y de la británica Nocturnal, estimable por su tratamiento emocional, las recomendaciones de Cinemanía se extienden a la suiza Sami, Joe and I (2020), historia juvenil sobre la amistad y los problemas personales que surgen.

La obra de Karin Heberlein atrae por la resonancia de su premisa, ya que remite al choque entre las ilusiones y la realidad. No obstante, no aborda la pérdida de la inocencia y el paso a la edad adulta. Y aunque se desarrolla en verano, al finalizar el instituto, no es uno de esos filmes de descubrimiento e iniciación. Asimismo, tampoco se centra en noviazgos, ni en el sexo ni en las vías de disfrute lúdico y sus excesos. Sami, Joe and I expone con realismo cómo el vínculo que une a las tres chicas constituye un asidero frente a sus respectivas circunstancias, raíz que sumada al tono aportado por la directora motiva que desprenda interés a pesar de que en el fondo no cuente nada novedoso dentro de la temática adolescente.

El relato muestra la frustración y la soledad que sufre Sami (Anja Gada) por las ataduras de su hogar. La joven, de origen bosnio, tiene unos padres que le dejan poca libertad y que no conectan emocionalmente con ella. Respecto a la actitud rígida del progenitor se apunta, sin dar más explicaciones, el efecto de la guerra en él. A la falta de comunicación y a los castigos por no llegar a la hora se suma la vigilancia que ejerce su hermano, más por molestarla que por otra cosa.

Imagen de la suiza 'Sami, Joe and I' (ArteKino)

En esa coyuntura, Sami encuentra una posible salida en la organización que conoce de la mano de un amigo de su hermano, amable pero consciente de que puede captarla. En apariencia una oenegé para ayudar a refugiados en Europa, enlaza con el idealismo y las grandes causas, si bien reviste un componente turbio (el chat con la chica) que hace pensar en quienes se aprovechan de la vulnerabilidad.

Joe (Rabea Lüthi), negra y de ascendencia latina (su madre le habla en español), tiene unos sueños que aparca por la situación familiar, con dos hermanos pequeños, la adulta siempre trabajando y fuertes necesidades económicas. Todo ello le lleva a solicitar un empleo al jefe de la madre, quien por cómo la mira y lo que le dice deja claro lo que va a ocurrir cuando coincidan solos en la empresa. Heberlein plasma con una crudeza despojada de morbo (el plano fijo de la mano) el momento de la violación. El dolor y el impacto sumen a Joe en el silencio y en el aislamiento, en especial por miedo a las consecuencias, estado del que le saca Leyla.

De las tres amigas, Leyla (Jana Sekulovska) es la que afronta menos problemas familiares, aunque su realidad está determinada por la muerte de su madre tiempo atrás. Vive con su padre y con su hermano, aliado en sus noches de fiesta, y ha empezado a trabajar en una exigente cocina. Sus preocupaciones vienen por las circunstancias de Joe y Sami.

El foco en la amistad y en las dificultades se complementa con la alusión a la Suiza multicultural, hecho reflejado en los orígenes de las protagonistas y en las imágenes de quienes pasean por las calles y de los niños que juegan.

A pesar de que da la sensación de que Heberlein no sabe cómo rematar la narración, el tramo final regala momentos de significado como el de la conexión de Leyla y Joe cuando miran la ciudad desde lo alto de una grúa tras tomar una mala decisión, y ya sin Sami junto a ellas.

