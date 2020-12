ArteKino 2020: vuelve el mejor festival de cine europeo online

ArteKino ya está aquí con su quinta edición. El festival online de cine europeo joven e independiente creado por el canal ARTE y Festival Scope para reforzar su apoyo al cine europeo permite descubrir desde tu casa a los nuevos talentos cinematográficos del continente.

Este año la selección de ArteKino está formada por 10 películas de jóvenes directores y directoras de Europa. Todos ellos de nacionalidades diferentes, rindiendo homenaje a la diversidad cultural y lingüística de nuestro continente.

Las películas estarán disponibles en la web de ArteKino para disfrutar de ellas hasta el 31 de diciembre. Podrán verse gratuitamente desde 45 países y en 10 idiomas (español, francés, alemán, italiano, inglés, portugués, polaco, rumano, húngaro y neerlandés). También existe acceso gratuito desde teléfonos móviles con la aplicación ArteKino (disponible en iOS y Android).

ArteKino tiene como objetivo promocionar el cine europeo y dar acceso a un gran público a largometrajes que, de otra manera, a pesar del éxito y reconocimiento que acumulan en prestigiosos festivales tienen dificultades para encontrar distribución en los cines de cada país.

Por ejemplo, en ArteKino 2020 se podrán ver títulos que compitieron en las últimas ediciones de Locarno (Cat in the Wall, de Mina Mileva y Vesela Kazakova; Ivana the Terrible, de Ivana Mladenovic), Rotterdam (Full Contact, de David Verbeek) o Berlín (The Central Airport, de Karim Aïnouz).

"Nuestra selección cede el protagonismo a los nuevos autores y muestra la diversidad de su inspiración, su atención a las agitaciones geopolíticas, así como a las crisis íntimas", afirma Olivier Père, director artístico del certamen. "Navegando entre el documental y la ficción, coqueteando con los límites entre los dos, estas películas nos proponen miradas melancólicas o divertidas sobre un mundo en plena metamorfosis".

Además de ver las películas, los espectadores podrán votar el título que más les guste. Al término del festival, la película más votada será galardonada con el Premio del Público. La Fundación ArteKino apoya también proyectos de largometrajes a través del Premio Internacional ArteKino, una bolsa de ayudas al desarrollo que otorga en una docena de grandes festivales de cine.

Creado por iniciativa de la Fundación ArteKino, el festival ArteKino cuenta con el apoyo de Europe Creative Media y de mecenas privados.