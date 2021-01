Hasta Arnold Schwarzenegger confunde a su yerno Chris Pratt con Chris Evans

Desde hace unos años, hay una religión en Hollywood que se impone a cualquier otra. Podríamos llamarla 'Christianismo': esa pasión y devoción desenfrenada hacia todo aquello llamado Chris. Y si tiene los ojos claros y le van las películas de superhéroes, mejor aún.

Son cuatro los semidioses a los que venera la industria: el 'ex-Capi' Chris Evans; Chris Pine, el forastero de DC; el asgardiano Chris Hemsworth, y el guardián galáctico Chris Pratt. No solo los fans no son capaces de diferenciarlos (Pine tuvo que subirse al escenario de SNL para explicar cantando que no es ninguno de sus otros tocayos), sino que hasta los test de personalidad se confunden. Al pobre Pratt le salió Chris Evans en uno de los test que hizo para saber qué Chris era en Oh My Disney.

Pues bien, Pratt ha sufrido ahora un nuevo revés relacionado precisamente con Evans. Y es que Oh My Disney no es el único que lo confunde con su compañero de aventuras vengadoras. Resulta que su propio suegro, Arnold Schwarzenegger, lo ha llamado Chris Evans en un Instagram Live que han compartido.

El actor de Guardianes de la galaxia decidió celebrar fin de año organizando una videollamada cargada de estrellas para recaudar fondos para Greater Good. Se unieron a él compañeros como Robert Downey Jr., Trisha Yearwood, Jamie Foxx o Bryce Dallas Howard. También su suegro, que lo saludó con sorna: "Hola, Chris Evans".

"Oh, no Chris Evans. Perdona", añadió tras la broma: "Voy a fastidiar esto desde el principio, Chris Pratt. No miré la ficha, perdona. Debería saber tu nombre, debería saber tu nombre. Eso está claro. Eres mi yerno favorito". A lo que Pratt respondió entre risas: "Soy tu único yerno. Más vale que sea el favorito". A continuación, podéis ver este momento (minuto 70):

Más allá de esta jocosa presentación, durante la conversación con Pratt, el exgobernador de California no dudó en ensalzar las virtudes del actor, casado con su hija Katherine Schwarzenegger: "Pienso lo mejor de ti. No solo porque eres mi yerno, sino también porque eres muy generoso y no solo piensas en ti y en tu carrea, piensas en otras personas".