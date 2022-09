'Armor Wars': La serie con Don Cheadle será finalmente una película

Kevin Feige habló de Armor Wars por vez primera a finales de 2020. Esta serie se alineaba con otra próxima, Ironheart, a la hora de indagar en la herencia de Tony Stark como Iron Man dentro del MCU, ausente desde Vengadores: Endgame. Y es que, mientras Ironheart erigía a una heredera de su armadura (Riri Williams, que interpretada por Dominique Thorne debutará con Black Panther: Wakanda Forever este 11 de noviembre), Armor Wars quiere examinar las consecuencias de que alguien robe la tecnología de Stark, según lo que trataron unos cómics de finales de los 80 desarrollados por David Michelinie y Bob Layton. Lo único que supimos de esa serie, entonces, era que estaría protagonizada por Don Cheadle.

Cheadle ha interpretado a James ‘Rhodey’ Rhodes, amigo y confidente de Iron Man, desde que sustituyera a Terrence Howard para Iron Man 2. De esto han pasado 12 años colocándose bajo el uniforme de Máquina de Guerra, y aunque Armor Wars sería su gran vehículo televisivo como protagonista ya se ha dejado ver, dentro del streaming, en Falcon y el Soldado de Invierno. Rhodes también reaparecería en Secret Invasion durante el primer semestre de 2023, pero ahora hay ciertas dudas de cuándo podría protagonizar efectivamente Armor Wars. No porque la serie se haya cancelado, sino porque el proyecto ha sufrido un cambio drástico que podría retrasar el estreno de forma indefinida.

Según recoge The Hollywood Reporter Armor Wars ya no es una miniserie de seis episodios como prometió originalmente Feige, sino una película destinada a cines. Sus artífices querían contar la historia lo mejor posible, y comprendieron que un largometraje se ajustaba a lo que buscaban. De este modo Armor Wars queda en el limbo, sin ninguna fecha de estreno tanteada, aunque se sabe que Yassir Lester, guionista contratado para la serie, será igualmente el guionista de la película mientras se busca a alguien que dirija. Se trata de un movimiento sorprendente, pero no exactamente novedoso: Ojo de Halcón, con Jeremy Renner y Hailee Steinfeld, estaba prevista como una película, y terminó siendo una serie.

Por otra parte resulta hasta alentador que desde Marvel hayan tomado una decisión de estas características, pues una crítica recurrente de las series que invaden el streaming, engrosando la continuidad del MCU, es que son películas alargadas. Armor Wars habría aprendido la lección justo a tiempo, pero a saber dónde se ubica dentro del calendario. Es posible que, en el gran marco de la Saga del Infinito, la película protagonizada por Cheadle llegue dentro de la Fase 6, a lo largo de 2025 y entre películas de Vengadores y 4 Fantásticos.

