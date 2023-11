Armie Hammer vuelve a las redes sociales con un enigmático vídeo tras mucho tiempo en silencio después de sus polémicas

Armie Hammer ha roto su silencio tras mucho tiempo en la sombra. El actor ha vuelto a darle vida a su cuenta de Instagram, que tenía completamente vacía desde hace mucho. Sin embargo, su publicación no muestra nada que revele cuál es su situación vital actual. Lo único que se aprecia es a una persona (presuntamente él mismo) viendo una película.

Se trata de un vídeo de poco más de cinco segundos en los que aparece viendo El nadador (1968), la adaptación de John Cheever protagonizada por Burt Lancaster, mientras viaja en tren. Nada más. Ni descripción, ni ningún tipo de interacción suya. Realmente, poco se puede sacar sobre esta publicación, pero el simple hecho de que muestre señales de vida ya da pie a que miles de personas comenten el hecho.

Mucha gente escribió mensajes de apoyo a Hammer y sus deseos de que esté bien haciendo lo que sea con su vida. De hecho, poco se sabe del actor tras las numerosas polémicas que le han salpicado desde 2021. Lo último que tuvo relevancia fue su divorcio el pasado mes de junio, pero por lo demás, impera la ley del silencio alrededor de su figura.

Dos años atrás, varias mujeres denunciaron públicamente ciertos abusos sexuales cometidos por el actor y unas supuestas tendencias caníbales. El detonante fue una serie de mensajes filtrados en los que el norteamericano expresaba sus deseos más profundos. A raíz de este hecho, salieron a la luz más acusaciones que truncaron definitivamente su carrera profesional.

Para más inri, en 2022 se estrenó Hasta los huesos, una película de Luca Guadagnino en la que Timothée Chalamet interpreta a un caníbal. Ambos trabajaron con Hammer en Call Me By Your Name (2017), así que mucha gente interpretó que querían mofarse de él o que esta obra estaba inspirada en todas las polémicas que habían surgido sobre los supuestos fetiches y actos delictivos del estadounidense.

¿Qué podemos sacar en claro de la nueva publicación en su cuenta de Instagram? Poco, ya que a priori no guarda relación con nada de lo que ha rodeado a su vida en los últimos años. El nadador es una película dirigida por Frank Perry a partir de un relato de John Cheever sobre Ned (Lancaster), un hombre que decide regresar a su casa yendo de piscina en piscina por la zona residencial donde vive.

Por el camino, se encuentra a varias mujeres que formaron parte de su vida. No parece que haya algo premeditado, simplemente que Hammer podría estar preparado para volver a la vida pública.

¿Qué ha sido de Armie Hammer?

A principios de 2023, Hammer habló con Air Mail sobre los abusos sexuales que había sufrido cuando era niño. El actor reconoció que estos hechos condicionaron su forma de ver las relaciones sexuales y propiciaron que las utilizara a su favor para ejercer su control sobre otras personas. Afirmó que había utilizado a la gente para sentirse mejor, pero negó todas las acusaciones de violación. Además, estuvo cerca de suicidarse, aunque se echó atrás por sus hijos.

Un año antes, se conoció que el intérprete había trabajado en un hotel de las Islas Caimán y que está arruinado económicamente, ya que toda la polémica le dejó fuera de cualquier proyecto relacionado con su carrera como actor. Podría incluso estar apartado de la herencia millonaria de su familia (su bisabuelo Armand Hammer fue un magnate del petróleo), lo que explica que actualmente esté vendiendo multipropiedades para ganar dinero. Además, pasó por una clínica de rehabilitación, y ahora vive con otro compañero al que ayuda a superar sus problemas de adicción.

