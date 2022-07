Armie Hammer no está trabajando de conserje en un hotel (como apuntan los rumores)

Muerte en el Nilo suponía la última aparición reciente de Armie Hammer en la gran pantalla, cuyo futuro no parece nada alentador tras las acusaciones de canibalismo que pesan hacia el norteamericano. La controversia provocaba que el intérprete abandonara el thriller Shotgun Wedding y fuera despedido de The Billion Dollar Spy, así como anunciara su salida de las series Gaslit y The Offer. Un encadenamiento de proyectos caídos que provocaban prácticamente su paro e incrementaban los rumores de que el actor trabajaba ahora de conserje en un hotel.

La guionista y productora Muna Mire compartía a través de su cuenta de Twitter un flyer, que anunciaba que Hammer estaba trabajando como conserje en un hotel de las Islas Caimán, en pleno Caribe. Una información a la que llegaba a través de una visita de sus padres al lugar, pero que finalmente era desmentido a Variety por el propio abogado del actor, Andrew Brettle, quien señalaba que se trataba de un montaje.

La confusión nace de que Hammer regularmente visita estas islas, donde creció en su infancia y vivió durante la pandemia. De hecho, el actor se encontraba como un invitado más del hotel y no un empleado. Allí tiene amigos y juega incluso con ellos al golf, como ha explicado al medio estadounidense un trabajador del recinto. El folleto se trataba así de una broma entre ellos mismos, que nadie esperaba que fuera a saltar a la prensa.

Una publicidad gratuita para el hotel, que jamás había sufrido una repercusión así y que obligaba a recular a Mire, borrando varios tuits que explicaban este hecho. No obstante, esta continuaba hablando del asunto en sus redes sociales.

TMZ backs me up now lol https://t.co/4y8tfN3YpQ — muna (@Muna_Mire) July 7, 2022

"TMZ me apoya ahora lol", señalaba esta en su cuenta ante una noticia del asunto, para luego confirmar lo inevitable: "Dando recorridos y simplemente pasando el rato en las oficinas durante horas, pero definitivamente no trabajando allí".

Tras la polémica con el canibalismo, las supuestas infidelidades y hasta alguna presunta acusación de abusos sexuales, el actor se internaba en un centro de rehabilitación para las drogas, el alcohol y el sexo. Una serie de problemas que originaron su divorcio de Elizabeth Chambers, después de una década de matrimonio y dos hijos en común.

El escándalo no ha dejado de perseguir a Hammer, quien volverá a sufrir el escarnio público con la preparación de un nuevo documental sobre su vida, que hurgará en una carrera destruida por las malas decisiones.

