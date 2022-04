Arabia Saudí prohíbe ‘Doctor Strange 2’ por la sexualidad de América Chávez

Se está convirtiendo en una triste tradición. Los estudios de Hollywood aumentan poco a poco la diversidad de sus películas, pero por tibios que sean esos aumentos siempre se topan con la censura en mercados extranjeros, con consecuencias económicas inevitables. China, por ejemplo, es un activo tan grande que ante su rechazo a la relación gay entre Dumbledore y Grindelwald, Warner Bros. la eliminó del todo, asegurando así el estreno en este país de Animales fantásticos: Los secretos de Dumbledore. Disney, de un tiempo a esta parte, ha ofrecido algo más de resistencia, pues se negó a modificar Eternals para poder estrenarla en varios países de Oriente Medio, y West Side Story fue igualmente censurada por incluir a un personaje transgénero, Anybodys. Está por ver qué pasa con la secuela de Doctor Strange.

Y es que, según recoge The Hollywood Reporter, Doctor Strange en el multiverso de la locura ha sido vetada de los cines de Arabia Saudí. Se debe a la presencia de América Chávez, interpretada por Xochitl Gómez en su debut para Marvel Studios luego de una fulgurante trayectoria a las viñetas. El salto al cine ha tenido lugar envuelto en la furia de uno de sus creadores, debido al trato mejorable que Marvel suele dispensar a sus trabajadores, pero ahora esta controversia ha sido sofocada ante la hostilidad con la que Chávez ha sido recibida en varios países. Se supone que, además de Arabia Saudí, a Doctor Strange 2 le pasaría lo mismo en Kuwait y Qatar; hay más dudas por Emiratos Árabes Unidos, puesto que la película sigue figurando en las páginas webs de sus cines.

Doctor Strange en el multiverso de la locura tenía previsto su estreno en estos territorios para este 6 de mayo (al igual que está previsto en España), y a menos que Disney edite el contenido LGTBIQ+ de la película todo apunta a que se quedará fuera de sus cines. América Chávez es abiertamente lesbiana en las viñetas, y que la próxima película del MCU lo mantenga así entra en conflicto con las leyes homófobas de los países citados, que perciben como delito cualquier alusión a la homosexualidad. No parece, por otra parte, que la actitud de estos mercados vaya a hacer cambiar de idea a Disney, sobre todo cuando la preventa de entradas apuntan a que va a ser un hito en taquilla para todo el mundo, semejante a un film previo como Spider-Man: No Way Home.

