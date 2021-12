Aquí no ha pasado nada: cómo ‘West Side Story’ está lidiando con la acusación a Ansel Elgort por abuso sexual

El estreno de West Side Story estaba fijado inicialmente para 2020, pero la crisis del COVID-19 provocó su retraso por todo un año a la espera de que la situación de las salas mejorara… y, quizá, perdiera fuelle la acusación a uno de sus intérpretes por abuso sexual. Ansel Elgort protagoniza esta nueva versión del musical de 1957 (que ya saltó al cine en los años 60 con gran éxito de público y crítica), siendo su principal estrella junto a Rita Moreno (que ganó el Oscar por la anterior versión cinematográfica), de forma que hay quien pensaría que dicha acusación podría haber hundido la película. No hay que irse muy lejos para pensar en un proyecto al que le ha pasado efectivamente esto.

Muerte en el Nilo tiene en su reparto a Letitia Wright (antivacunas declarada que ha puesto en aprietos el rodaje de Black Panther: Wakanda Forever) y a Armie Hammer, y debido a lo ocurrido con este último en meses recientes ha sido eliminada del calendario de Disney. El actor de Call Me By Your Name protagonizó rumores a cuenta de un supuesto canibalismo para que más tarde aumentaran su gravedad, y se esgrimieran acusaciones de abuso y violación que han movilizado las investigaciones policiales. Hoy en día Hammer se ha apartado totalmente de la atención pública, pero no ha ocurrido lo mismo con Elgort, sin que West Side Story se vea afectada.

Al menos, de una forma grave. El pasado 8 de diciembre Elgort acudió a The Late Late Show with James Corden, donde compartió su pasión por el musical clásico y recordó a Stephen Sondheim, letrista de West Side Story que falleció hace un par de semanas. La entrevista se desarrolló sin contratiempos, pero según recoge Adam B. Vary en Variety esto no se ajustó a los comentarios de YouTube. “Todos los que han permitido que esto suceda deberían estar extremadamente asqueados de sí mismos”. ““Hollywood ha esperado un año con la esperanza de que todo el mundo se olvide para traer a Ansel de vuelta a Hollywood. ¿Creen que somos tontos?”. “¿Qué pasa con las acusaciones contra Ansel?”.

Obviamente, la gente no ha olvidado lo ocurrido. El 19 de junio de 2020, una mujer afirmó en Twitter que el actor le había agredido sexualmente cuando ella tenía 17 años y él 20. Ambos habían intercambiado mensajes en Snapchat antes de quedar en persona: “Yo era solo una niña y era fan de él”, escribió la mujer. “Así que cuando sucedió, en lugar de preguntarme si quería tener sexo sabiendo que era mi primera vez y que estaba sollozando de dolor y que no quería hacerlo, las únicas palabras que salieron de su boca fueron ‘tenemos que domarte’”.

Los tuits se hicieron, cómo no, virales, y Elgort recurrió a Instagram para aclarar lo ocurrido. El actor afirmó que tuvieron una “relación breve, legal y totalmente consensuada”, pero que no se portó demasiado bien cuando decidió romper con ella, haciéndole ghosting. Algo que “fue inmaduro y cruel por su parte”, pero en cualquier caso Elgort insistió en que “su descripción de los hechos simplemente no es lo que sucedió. Nunca he agredido ni agrediría a nadie”. Poco después la mujer borró el tuit y cerró la cuenta, mientras que Elgort también eliminaba su post de Instagram.

El elefante en la habitación

La acusaciones hacia Elgort como agresor sexual no se quedaron ahí, sino que en los meses siguientes varias mujeres aseguraron en redes sociales que el actor les había hecho propuestas inapropiadas cuando eran menores de edad. Adjuntaron capturas de pantalla que refrendaban estas afirmaciones, pero la controversia nunca fue más allá de Internet. No se iniciaron investigaciones, no trascendieron más detalles de lo ocurrido, y Elgort no volvió a utilizar su perfil de Twitter, aunque ocasionalmente sí ha publicado contenido en Instagram.

El tiempo ha pasado, pero los productores parecen ser conscientes de la problemática imagen de Elgort. El actor, convertido en estrella gracias a Baby Driver y Bajo la misma estrella, no ha dejado de trabajar en los meses transcurridos desde las acusaciones, participando en el rodaje de Tokyo Vice (serie destinada a HBO Max y desarrollada por Michael Mann y Destin Daniel Cretton) para una vez se acercaba el estreno de West Side Story sumarse al tour de prensa. Todo después de que, en vista de lo poco que aparecía en los tráilers del film de Steven Spielberg, hubo quien pensara que Disney y 20th Century Studios se habían propuesto hacer olvidar que Elgort lo protagonizaba.

Teniendo en cuenta que Elgort está presente en la promoción claramente la estrategia no da más de sí, pero hay algunos matices interesantes. Aunque el actor ha acudido al citado show de James Corden, paralelamente a otras apariciones en The Drew Barrymore Show, la gala de los American Music Awards y la propia premiere de West Side Story en Nueva York, hay que reparar que todas estas intervenciones han estado férreamente controladas. Todas las entrevistas de Elgort han sido en grupo con otros integrantes del equipo, y no ha protagonizado perfiles, entrevistas en profundidad ni grabaciones de podcast, donde sería más fácil que le preguntaran por las acusaciones.

El actor no ha vuelto a hacer referencia a lo ocurrido el verano del año pasado, y ha mantenido un perfil discreto durante la promoción de su película. Algo ha ayudado a eso que West Side Story haya acaparado titulares por otros factores, como puede ser su prohibición en Arabia Saudí, la negativa de Spielberg a subtitular los diálogos en español o, en las últimas horas, el gran hundimiento del film en la taquilla estadounidense. Está por ver si en las próximas semanas estalla de algún modo la polémica de Elgort, o Disney consigue hacer control de daños de forma que no vuelva a haber novedades al respecto.

West Side Story se estrena en España este 22 de diciembre.

