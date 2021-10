‘Aquaman and the Lost Kingdom’: Jason Momoa da positivo por COVID-19 en el rodaje

El coronavirus ha sacudido la estabilidad de todo Hollywood, pero es llamativa la virulencia con la que ha golpeado los planes de Warner Bros. Más allá de ese modelo híbrido que tanto malestar ha causado (y que no parece haber sentado bien a la taquilla de 2021), los rodajes de su filial DC han resultado ser muy vulnerables a las inclemencias del COVID-19. La producción de The Batman a cargo de Matt Reeves, de hecho, tuvo que atravesar varias pausas a causa de los miembros del equipo que daban positivo en el virus (uno de ellos fue incluso Robert Pattinson, protagonista del film), de modo que finalmente no hubo más remedio que aplazar su fecha de estreno al 4 de marzo de 2022. Actualmente, Aquaman and the Lost Kingdom corre el riesgo de que le pase algo similar.

La secuela de Aquaman, gran éxito que en 2019 contribuyera a darle credibilidad a la marca tras numerosos fracasos críticos, se está rodando estos días en Hertfordshire, Reino Unido; concretamente en los Leavesden Studios. James Wan vuelve a hacerse cargo de la dirección en el que resulta ser uno de los lanzamientos más esperados de DC, pero según recoge el tabloide británico The Sun la mala suerte ha hecho presa de esta secuela: Jason Momoa, protagonista del film, ha dado positivo por COVID-19, y se ha visto obligado a aislarse del resto del equipo mientras la producción trata de sobreponerse a ello temporalmente. Momoa se encuentra bien y “todos le desean una pronta recuperación y tienen muchas ganas de tenerlo de vuelta en el set”, según revela una fuente.

Esta misma fuente señala además que lo ocurrido con Momoa supone “un verdadero dolor de cabeza para los responsables de la película, que se encuentran preocupados por retrasar la apretada agenda de rodaje. Por supuesto, la seguridad es lo más importante, y todos los trabajadores se someten a pruebas regularmente”. Aquaman and the Lost Kingdom tiene fijada su fecha de estreno ahora mismo para el 16 de diciembre de 2022, y un retraso es poco deseable teniendo en cuenta cómo funcionan los calendarios de estas franquicias: si Aquaman 2 se retrasa provocaría un efecto dominó que también afectaría a lanzamientos como ¡Shazam! Fury of the Gods.

No está muy claro cómo ha podido contagiarse Momoa teniendo en cuenta los estrictos protocolos antiCOVID que imperan en el rodaje de Aquaman and the Lost Kingdom, pero hay quien cree que pudo ocurrir durante la reciente promoción de Dune. La ambiciosa producción de Warner, que justo esta semana confirmó secuela para alivio de Denis Villeneuve y los espectadores, llegó hace poco a EE.UU. tras un exultante recorrido internacional, y Momoa se pasó por varios medios para hablar de su presencia en ella. En un momento dado, de hecho, recaló en el programa de Ellen DeGeneres y bromeó sobre las lesiones recibidas durante el rodaje.

“Me estoy haciendo viejo. Me encanta mi trabajo y me emociono ‘un poco demasiado’, ya sabes, soy un superhéroe viejo”, contaba entonces el protagonista de Aquaman and the Lost Kingdom.

