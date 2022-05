‘Aquaman 2’: Los fans quieren que Lily-Rose Depp sustituya a Amber Heard (o Emilia Clarke, por qué no)

Estos días se desarrolla el juicio de Johnny Depp contra Amber Heard, un proceso muy mediático donde la industria hollywoodiense está presente de forma constante. Depp sostiene que las acusaciones de violencia doméstica por parte de su exmujer (publicadas, aun sin identificarle, en un artículo del Washington Post) le han hundido la carrera, provocando su salida tanto de Piratas del Caribe como de Animales fantásticos. Estos testimonios tienen un amplio seguimiento en redes sociales, de forma que se ha organizado toda una legión de fans que defiende que Depp está siendo acusado injustamente (incluso que la verdadera agresora es Heard), y que busca sabotear la carrera de su exmujer. La secuela de Aquaman está, por todo ello, en el centro de sus demandas.

La primera Aquaman ha sido mencionada habitualmente en el juicio por estrenarse el mismo año en el que Heard publicó su artículo, 2018. De cara a Aquaman and the Lost Kingdom, los partidarios de Depp han exigido que la actriz fuera reemplazada incluso antes de que comenzara el rodaje liderado por James Wan. La petición en Change.org ha alcanzado los casi 3 millones de firmas en estos meses, pero no ha impedido que el rodaje de Aquaman 2 prospere sin apenas contratiempos. De hecho el rodaje como tal ha concluido, pero la posproducción ha exigido que Warner retrase la fecha de estreno al próximo 17 de marzo de 2023. Tiempo suficiente, según los partidarios de Depp, para hacer cambios drásticos y reemplazar a Heard como Mera, interés romántico de Aquaman.

A medida que se desarrollaba el juicio han tomado cuerpo dos llamativas exigencias, en torno a quién reemplazaría a Heard si Warner quisiera buscar sustituta (lo que no parece probable). La primera opción es nada menos que Lily-Rose Depp, hija de Johnny Depp y Vanessa Paradis. Elegir a Rose-Depp como Mera supondría una venganza apropiada contra Heard, sobre todo si tenemos en cuenta que esta actriz, nacida en 1999, siempre ha apoyado a su padre durante sus litigios con la actriz de Aquaman. Depp debutó en el cine en 2014, bajo las órdenes de Kevin Smith en Tusk, y desde entonces ha aparecido en títulos como Yoga Hosers (también de Smith), The King o la reciente Silent Night. Su experiencia no es, sin embargo, demasiado prominente, en contraste a la otra “candidata”.

Esta no sería otra que Emilia Clarke, protagonista de un desconcertante número de fan edits. Quienes apoyan a Depp están empeñados en que haría un gran trabajo como Mera, posiblemente según el recuerdo de Juego de tronos (donde Clarke ya fue la pareja de Momoa, como Daenerys Targaryen). Así es como en Instagram nos topamos con un par de carteles de Aquaman photoshopeados donde Clarke sustituye a Heard, e incluso con un vídeo en YouTube (a cargo de Reds only) que coloca a la actriz de Han Solo en las escenas de Mera utilizando el deepfake. Está bastante conseguido, de modo que solo cabe inquietarnos por el tiempo que le habrá llevado al artista.

Por aquí otras publicaciones que especulan con el aspecto de Clarke si apareciera finalmente en Aquaman and the Lost Kingdom.

