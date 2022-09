Apple tiene un problema para los Oscar: ni Ridley Scott ni Scorsese estarán listos

Puede que Apple se las viera muy felices de cara a los Oscar 2023. No podía ser menos, contando con dos pesos pesados como Ridley Scott y Martin Scorsese presentando sus nuevos filmes: el Napoleón protagonizado por Joaquin Phoenix y el thriller Killers of the Flower Moon, con Robert De Niro, Leonardo DiCaprio y un Brendan Fraser en pleno auge.

Sin embargo, la plataforma va encaminada a quedarse con un palmo de narices en la temporada de premios. Si ya sabíamos que la cinta de Scorsese no estará terminada a tiempo de competir, ahora IndieWire afirma que el biopic del Gran Corso firmado por Scott no tiene fecha de estreno, pese a los rumores que situaban su lanzamiento para 2022.

Fuentes anónimas citadas por la web señalan que, si bien el rodaje de Napoleón terminó en mayo, Scott sigue adelante con su postproducción. Algo que, conociendo los modos del director inglés, apunta a un proceso largo y tortuoso.

Después de que La casa Gucci se quedara con una solitaria nominación a Mejor maquillaje y peluquería en los Oscar 2022, es normal que Ridley Scott quiera pulir al máximo su nueva incursión en el cine de época. En cuanto a 'Marty', nadie en su sano juicio sería lo bastante osado como para apretarle las tuercas con el calendario de estrenos. Pero ¿en qué lugar deja esto a Apple de cara a los Oscar?

Pues, de momento, la única baza importante de la plataforma sería Emancipation, la película de Antoine Fuqua con Will Smith dando vida a un esclavo fugitivo durante la Guerra de Secesión. Sin embargo, ni siquiera este filme tiene garantizado un estreno a tiempo para los Oscar, algo a lo que habría que sumar que la popularidad de Smith entre los miembros de la Academia no está precisamente en su punto álgido.

De esta manera, a la intriga habitual en las temporadas de premios se le añade una nueva capa de incertidumbre. Contemos, para colmo, que Phoenix y Scott tienen dos proyectos muy jugosos en el horizonte. El primero, Joker: Folie à Deux, secuela de la película que le dio su Oscar como protagonista en la que también estará Lady Gaga. El segundo, nada menos que una secuela de Gladiator centrada en Lucio Vero.

