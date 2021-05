¿Aparecerá Kirsten Dunst en ‘Spider-Man: No Way Home’?

Marvel está a las puertas del multiverso, o al menos eso da a entender la mera existencia en el calendario de una película llamada Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Fuera de la película que protagonizarían Benedict Cumberbatch y Elizabeth Olsen (y se estrenaría el 25 de marzo de 2022) no hay ninguna certeza, pero desde el inicio de su producción Spider-Man: No Way Home ha protagonizado varios rumores sobre la posibilidad de que su protagonista interactúe con los trepamuros de distintas líneas temporales. Lo que, sí, pondría en contacto a Tom Holland con Tobey Maguire y Andrew Garfield.

Y no solo ellos. También se ha revelado que el Electro de Jamie Foxx aparecería, y el propio Alfred Molina contó tan pancho que el Dr. Octopus de Spider-Man 2 haría lo propio. Mientras Maguire y Garfield se obstinan en negar estos rumores, ha ido tomando cuerpo otra posibilidad: que la Mary Jane Watson de Kirsten Dunst también regrese en Spider-Man: No Way Home. Por supuesto solo es otro deseo fan, pero una cuenta de Twitter ahora se hace eco de una filtración que confirmaría su presencia, gracias a su supuesta ayudante de vestuario.

Askia Won-Ling Jacob habría aparecido como asistente de Dunst en dos fichas distintas de IMDb: la de No Way Home y la suya propia. Se supone que la web ya ha borrado esta información y que aún de haber figurado hay que tomárselo con calma (es sumamente fácil editar este tipo de espacios), pero lo cierto es que no sería extraño que Jacob trabajara en No Way Home. La asistente ya ha intervenido antes en el MCU, concretamente en Vengadores: Endgame y en Spider-Man: Lejos de casa como la ayudante de vestuario de Samuel L. Jackson, por lo que no sería raro que el director Jon Watts hubiera vuelto a recurrir a ella.

La opción de que haga una pequeña aparición en No Way Home (nadie se espera algo más que un cameo) va sumando partidarios, pero en lo que respecta a Marvel parece que no confirmará nada hasta que no se publiquen los primeros avances. La película se estrena el próximo 17 de diciembre tomando el relevo de Viuda Negra (9 de julio), Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos (3 de septiembre) y Eternos (5 de noviembre).

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.