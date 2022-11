Anya Taylor-Joy rechazó una oferta de Disney para protagonizar 'La bruja'

Robert Eggers y Anya Taylor-Joy forman un tándem muy querido por la cinefilia. Ambos debutaron en La bruja, una de las grandes películas de terror de los últimos años, y volvieron a trabajar juntos en El hombre del norte, estrenada este mismo año. Pese a que no ha sido posible que colaboren de nuevo en la nueva versión de Nosferatu que prepara Eggers, es lógico pensar que cineasta y actriz se guardan una gran estima, y en particular Taylor-Joy agradece lo que La bruja supuso para su carrera. Al fin y al cabo era su primera vez delante de las cámaras y sorprendió a propios y extraños con su interpretación, apareciendo poco después en El secreto de Marrowbone y Múltiple, de M. Night Shyamalan.

La consagración de Taylor-Joy llegaría con la serie de Netflix Gambito de dama, que la convirtió en superestrella, pero la actriz no olvida sus raíces. En una reciente entrevista con Harper’s Bazaar, la protagonista de Última noche en el Soho ha valorado lo que supuso La bruja para su carrera revelando que tuvo que decantarse por este proyecto al poco de que Disney le hubiera hecho una oferta. Allá por 2014 la Casa del Ratón le propuso protagonizar el piloto de una serie (por entonces Taylor-Joy trabajaba de modelo), y esta propuesta coincidió con la llegada del guion de La bruja. Taylor-Joy hubo de tomar una difícil decisión.

Es consciente de que su vida habría sido muy distinta de aceptar el trabajo de Disney y no el de Eggers. "Recuerdo que fue el mismo día en que me pidieron participar en un piloto de Disney Channel, y fue tan emocionante que me ofrecieran cualquier cosa que corría por casa como una loca”, explica. “Pero tenía una presentimiento muy bueno con La bruja que me hizo estar dispuesta a renunciar a la experiencia de Disney por lo que me parecía desconocido”. Taylor-Joy no ha identificado la serie de Disney Channel que le ofrecieron, pero sí asegura que no se arrepiente de haber elegido la película de Eggers. De hecho, cree que esta decisión le ayudó a plantearse su trabajo en términos más maduros.

“Me dio la clave de mi forma de trabajar ahora, que es esencialmente la idea de que no hay jerarquía en el plató: trabajas duro, te mantienes al tanto de las tomas y asumes que nadie más va a hacer eso por ti. Tu trabajo no acaba en la actuación; eres otro valor creativo en esta película, y así es como tienes que enfocarlo”. Hoy, gracias a La bruja, Taylor-Joy es una superestrella, y este mes estrena El menú junto a Ralph Fiennes y Nicholas Hoult en EE.UU.

El año que viene tenemos una cita doble muy especial con ella, pues el 7 de abril se estrena Super Mario Bros. La película (donde pone voz a la princesa Peach) y Furiosa, la precuela de Mad Max: Furia en la carretera que dirige George Miller y donde hereda el personaje que popularizó Charlize Theron. Furiosa se estrena el 24 de mayo de 2023.

