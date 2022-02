Antony Starr (‘The Boys’) se une a la película que Guy Ritchie está rodando en Alicante

Guy Ritchie rueda a toda velocidad. Y, debido a la pausa que el coronavirus sometió a la industria del cine durante los primeros compases de la crisis pandémica, esto puede conducir a la impresión de que no hace otra cosa que rodar. El año pasado Ritchie estrenó Despierta la furia junto a uno de sus actores de cabecera, Jason Statham, y consolidó la resurrección crítica que apuntaba a estar experimentando su carrera tras The Gentlemen (dejando atrás su paso por blockbusters como Rey Arturo o Aladdin). En 2022, no obstante, tiene previsto estrenar otra película con Statham de protagonista, Operación Fortune: El gran engaño, y mientras tanto ya se ha visto envuelto en otro rodaje.

Se trata de un thriller aún sin título para cuyas localizaciones Ritchie ha escogido la provincia de Alicante, en España. Ya sabíamos que su protagonista era Jake Gyllenhaal, pero ahora Deadline se hace eco de un puñado de incorporaciones al reparto. Está Alexander Ludwig, visto en Vikings. Está Jason Wong, que ya colaborara con Ritchie en The Gentlemen y aparece en la reciente Agentes 355. Está Sean Sagar, otro rostro de The Gentlemen. Está Emily Beecham, del éxito de terror indie Little Joe. Está Bobby Schofield, de No respires 2. Y está el reputado actor danés Dar Salim, pero sobre todo está Antony Starr. Exacto, quien interpreta al maligno superhéroe Patriota en la serie de Amazon The Boys.

Precisamente Starr era el protagonista del último avance de la tercera temporada, que se estrenará este año, y ahora el actor tiene previsto desplazarse a España para ponerse a las órdenes de Ritchie en un papel sin especificar. Los detalles del guion que Ritchie ha escrito junto a Marn Davies e Ivan Atkinston son, no obstante, de dominio público: basada en las evacuaciones de tropas estadounidenses de Afganistán, la historia se centra en el sargento John Kinley (Gyllenhaal), a quien le salva la vida Ahmed (Salim). Cuando al poco de terminar su servicio y volver a EE.UU. Kinley descubre que Ahmed y su familia han sido secuestrados, decidirá emprender una misión de rescate y saldar así su deuda.

La película no tiene fecha de estreno, pero quizá podamos esperarla para 2023 consolidando de este modo la reciente costumbre de Ritchie de ir a película por año. La siguiente, Operación Fortune, es otro thriller de aire aparentemente más ligero y glamuroso, donde Statham comparte escena con Aubrey Plaza, Cary Elwes, Hugh Grant o Josh Harnett. La película se estrena este 25 de marzo.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.