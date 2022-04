Antonio Resines sobre su estancia en el hospital: "Si no hay dinero para la sanidad pública, que lo quiten de otros sitios"

Oír de nuevo la voz de Antonio Resines tras haber estado a punto de perderlo por culpa del coronavirus es algo que debe alegrarnos sí o sí. Y, ahora que el actor presenta Sentimos las molestias, la serie que protagoniza junto a Miguel Rellán, es el momento de oírle narrar su experiencia y, sobre todo, su opinión sobre el estado de la sanidad pública en España.

En declaraciones para la edición española de The Huffington Post, Resines ha señalado el clima de precariedad que se ha instaurado entre el personal hospitalario durante la pandemia. "Hay un problema gravísimo del que no se habla, que es que la gente está en precario", señala.

Antonio Resines: "Sospecho que muchos de quienes toman las decisiones no han estado enfermos o tienen sanidad privada" pic.twitter.com/6NEgNCisyi — El HuffPost (@ElHuffPost) April 4, 2022

"Nadie tiene contratos fijos, incluso gente que lleva 20 años trabajando en un hospital y gente de un nivel acojonante", insiste el protagonista de Los Serrano. Y prosigue: "A la sanidad pública le hace falta una inyección de dinero, y hay dinero. Y, si no lo hay, que lo quiten de otros sitios, porque es fundamental".

"Yo sospecho que mucha gente que toma las decisiones no ha estado enferma nunca, o tienen sanidad privada", añade Resines antes de profundizar sobre el tema: "Es importantísimo que se hagan más cosas, que haya más gente en Atención Primaria, que los ambulatorios funcionen mejor, que funcione mejor el sistema de petición de citas, que los médicos estén más holgados para atender pacientes y que los hospitales no tengan infraestructuras antiguas, que parece que estamos en la Rusia soviética".

Paciente de alto riesgo debido a sus problemas cardíacos y otras afecciones, Resines ha hablado anteriormente acerca de su largo ingreso debido a la covid. "Me quería morir, ya no podía más. De hecho, se lo dije a los médicos: 'Pegadme un tiro de una puta vez… Pero no os preocupéis, dejo ante notario que lo he pedido yo para que no tengáis problemas", confesó a principios de abril.