Antonio Banderas se incorpora al reparto de 'Indiana Jones 5'

Parecía que el reparto de Indiana Jones 5 estaba completado, pero no. Según informa Deadline, hay un nuevo fichaje y este sería nada menos que Antonio Banderas en un personaje aún por especificar. Nominado al Oscar recientemente y como actor protagonista por Dolor y gloria de Pedro Almodóvar, el actor malagueño se une de esta manera a una franquicia tan popular y de éxito como es la del temerario arqueólogo que volverá a interpretar un casi ochentón Harrison Ford.

Los otros principales integrantes del reparto son Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, Boyd Holbrook y Shaunette Renée Wilson en una quinta entrega para la que Spielberg prefirió ceder las riendas de la dirección a James Mangold. Su idea era la de "pasar el relevo del látigo de Indy a una nueva generación que aporte su perspectiva a la historia", según justificó el mismo cineasta.

Y en manos del director de Logan o Le Mans '66 ha quedado la que puede ser la última vez que veamos a Harrison Ford luciendo el característico látigo, cazadora y fedora del aventurero más icónico del cine en una historia que nos transportará hasta finales de los años 60, y en la que también participará (no podía ser de otra manera) John Williams componiendo la banda sonora.

En cuanto a Antonio Banderas, también estuvo en la superproducción Las aventuras del Doctor Doolitle que protagonizó Robert Downey Jr., y estrenada el pasado año, o El otro guardaespaldas 2, estrenada a mediados de junio en los cines. Y, además de otros proyectos, en posproducción tiene Uncharted, la adaptación del videojuego que protagoniza Tom Holland, y también ha prestado de nuevo su voz para el nuevo largometraje de animación del gato con botas, Puss in Boots: The Last Wish, que se estrenará el año que viene.

Por lo que respecta a Indiana Jones 5 su llegada a los cines (y ya veremos si también simultáneamente en la plataforma de Disney Plus con coste añadido) se ha fijado para el 29 de julio de 2022.

